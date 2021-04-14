Половодье 2021: гидрологическая обстановка по данным спутниковых наблюдений АлтГУ

Фото: Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

Отдел мониторинга и прогнозирования ЧС Алтайского государственного университета и ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» информирует об оперативной гидрологической обстановке в Алтайском крае.

Сегодня на особом контроле находится ряд районов Алтайского края. В основном, опасения вызывают пойменные зоны в бассейнах рек Чарыш и Алей. Активное снеготаяние и вскрытие рек сопряжено с рисками затопления низменных участков, прилегающих к реке, размыва дорог и дамб, возникновения заторов на малых реках с выходом воды к населенным пунктам. Так, в Рубцовском районе установлены подтопления сел Веселоярск, Новосклюиха; в Быстроистокском районе подтопление у села Новопокровка; в Петропавловском районе – у сел Паутово и Зеленый Дол; в Усть-Калманском районе – у села Бураново.

Мы переговорили с руководителем отдела мониторинга и прогнозирования ЧС, заведующим кафедрой радиофизики и теоретической физики Институт цифровых технологий, электроники и физики АлтГУ Анатолием Лагутиным.

– Анатолий Алексеевич! Характер прохождения весеннего половодья определяется многими факторами. Как формируется необходимая для прогнозирования информационная база по этим факторам? – Ученые АлтГУ и специалисты по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций краевого Управления ГОЧС и пожарной безопасности оценили оперативную паводковую обстановку в Алтайском крае и дали прогноз развития ситуации на самые ближайшие дни. Прогноз этот основывается на данных космического наблюдения, а также анализа погодных факторов и данных краевой гидрометеослужбы о промерзании почвы, толщине льда и т.д.

НА АЛТАЕ ВЕСЕННЕЕ ПОЛОВОДЬЕ ВСТАНЕТ НА ПАУЗУ

Как сообщают специалисты, более половины территории Алтайского края уже свободна от снега. С 14 апреля до вечера 18 апреля среднесуточные температуры будут положительными. В этот период продолжится процесс разрушения снежного покрова и увеличение объёма приточности, что приведёт к некоторому подъему уровня воды и расширению зоны без снега.

Однако в ночь 18 апреля ожидается приход холодного фронта. Это приведет к резкому снижению среднесуточной температуры – она станет отрицательной. Прогнозируемые в этот период осадки будут, в основном, в виде снега. Понятно, что в эти дни, 19 – 20 апреля, таяние снега и поступление талой воды в речные бассейны края существенно замедлятся. Значит приостановятся и негативные процессы, способствующие повышению масштабов половодья в Алтайском крае.