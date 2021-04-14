Раздельный сбор мусора и спорткомплекс для киберспортсменов – партия «Новые люди» провела конкурс идей

Фото: партия «Новые люди»

В Барнауле партия «Новые люди» наградила победителей регионального этапа конкурса проектов «Марафон идей» в Алтайском крае и республике Алтай. Какие идеи будут реализованы, читайте в материале «Вечернего Барнаула».

Фото: партия «Новые люди»

Партия «Новые люди» подвела итоги регионального этапа проекта «Марафон идей» в Алтайском крае и республике Алтай. Все желающие в период с 12 февраля по 12 марта предлагали общественно значимые проекты, направленные на улучшение жизни в любом населенном пункте.

В результате за этот период в конкурсе приняли участие представители 65 регионов, приславшие более 15 тысяч заявок. Наш регион и соседняя республика подали на рассмотрение 113 проектов. Все они содержат общественно полезную инициативу, уникальную идею и предложения по их реализации.

Компетентное жюри выбрало десять лучших проектов, презентация которых состоялась вчера, 13 апреля, в Барнауле.

В состав конкурсной комиссии вошли депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Владислав Вакаев, представитель Общественной палаты Алтайского края Геннадий Шейда, исполнительный директор Олимпийского совета Алтайского края Алексей Дворников, генеральный директор Алтайского центра политического консалтинга Екатерина Сергеева, а также координатор партии «Новые люди» в Сибирском федеральном округе Алексей Рвачев.

Одним из победителей стала Екатерина Тертишникова, которая представила проект по созданию инфраструктуры по раздельному сбору мусора под названием «Эко-центр ПРО РСО». Каждый человек выбрасывает за год более 500 кг мусора. При этом 80 процентов мусора может быть переработано повторно. Использование вторсырья позволит решить проблему постоянно увеличивающихся мусорных полигонов. Мониторинг показал, что в Барнауле практически нет удобной инфраструктуры и отсутствует централизованный пункт для сбора материалов для вторсырья. Автор проекта предлагает создать пункт общего приема, использовав на его аренду средства гранта.

Ольга Филимонова из Горно-Алтайска представила на «Марафоне идей» проект по созданию спортивной площадки рядом с компьютерным клубом. В итоге киберспортсмены смогут заниматься как виртуальным, так и реальным спортом. Ольга Филимонова рассказывает, что уже запланированы комбинированные турниры со сдачей норм ГТО.

Третьим победителем «Марафона идей» стала жительница Барнаула Алика Зайцева. Средства от Новых людей она направит на развитие программы по адаптации детей с ограниченными возможностями.

– Суть «Марафона идей» – собрать неравнодушных жителей, обозначить проблемы населенных пунктов и найти пути их решения, – прокомментировал координатор партии «Новые люди» в Сибирском федеральном округе Алексей Рвачев. – Лучшие проекты, можно будет тиражировать и на другие регионы, тем самым делая жизнь лучше и комфортнее по всей России.