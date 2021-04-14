Следственный комитет начал проверку по факту обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Инцидент Барнаул

Предварительно установлено, что в 2020 году на Барнаульской ТЭЦ-2 проверили техническое состояние железобетонной дымовой трубы № 2 и газоходов, после чего руководству предприятия было указано на ограниченную работоспособность трубы и на возможность ее дальнейшей эксплуатации только после проведения ремонта. Несмотря на предписания, должностные лица АО «Барнаульская генерация» мер к восстановлению объекта не предприняли.

В результате, 11 апреля 2021 года произошло обрушение дымовой трубы и ограничение подачи теплоснабжения в дома жителей Барнаула, а также социальные учреждения города.

В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц на предмет нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.