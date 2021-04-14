Стартовал прием заявок на творческую лабораторию по видеопоэзии

Стартовал прием заявок на участие во II Открытой творческой лаборатории «Видеопоэзия на стихи Роберта Рождественского», организаторами которой выступили Молодежный центр кинематографистов Алтая и ГМИЛИКА.

Коллаж Александра Ермоловича

Эта лаборатория – поиск новых форм подачи поэтического текста с помощью визуальных средств. Это некий синтез разных видов искусств, который помогает раскрыть новые смыслы в произведениях нашего земляка, посмотреть на его творчество под другим углом.

Сама лаборатория предполагает мастер-классы, включающие в себя знакомство с жанром видеопоэзии, работу с поэтическими текстами Роберта Рождественского, анализ сценарных идей, обучение режиссерским приемам и методам визуализации, практикумы и онлайн-тренинги.

Участие в лаборатории может быть как очным (от 19 лет), так и заочным (от 14 лет). Для очного участия до 19 апреля необходимо направить письмо на адрес altaifesta@mail.ru с пометкой «Заявка на участие во 2-ой Лаборатории видеопоэзии на стихи Роберта Рождественского». В письме указать личные данные, причины, мотивирующие к участию, контакты, желательно приложить резюме, где описывается опыт создания сценариев, видеороликов, электронные ссылки (если имеется). Для заочного участия предоставляются видеоролики на стихи Роберта Рождественского, созданные любыми доступными средствами в период с 24 апреля по 10 июня. Причем на адрес организаторов следует выслать не только личные данные, но и электронную ссылку на видеоролик, размещенный на любом доступном файлообменнике.

Все ролики (созданные как очно, так и заочно) будут отобраны экспертами лаборатории и вынесены на суд зрителей (зрительское голосование пройдет с 10 по 19 июня). Подведение итогов пройдет 19 июня в рамках Литературного фестиваля Роберта Рождественского в Косихе. Ролик, набравший наибольшее количество голосов, будет отмечен призом зрительских симпатий.