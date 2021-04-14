Табун лошадей пытались вывезти из Алтайского края без документов

Отсутствие сопроводительных документов свидетельствует о потенциальной опасности распространения болезней животных.

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Нарушения выявили специалисты регионального Россельхознадзора с 1 по 12 апреля 2021 года. В этот период они пресекли 4 попытки незаконной перевозки через границу России 112 лошадей и крупно-рогатого скота в Казахстан.

Так, 9 апреля в Кулундинском районе Алтайского края уроженец Казахстана в грузовом автомобиле с прицепом пытался вывезти из Алтайского края на родину 39 лошадей без ветеринарных сопроводительных документов. Необходимые карантинные мероприятия в отношении животных не были проведены. Это свидетельствует о потенциальной опасности распространения болезней животных. Хозяйство, где приобретены лошади, не известно, соответственно реализовывать животных в Казахстан не имеет право.

Лошадей поместили на изолированное содержание для установления эпизоотического благополучия. Информация направлена в государственную ветеринарную службу Алтайского края для проведения карантинных мероприятий, по результатам которых будет рассмотрен вопрос о дальнейшей судьбе животных. Все затраты, связанные с содержанием животных и проведением карантинных мероприятий, возложены на нарушителя.

Также, за указанный период в Рубцовском и Кулундинском районах Алтайского края не допущен вывоз 31 лошади 42 головы крупно-рогатого скота в сопровождении недействительных ветеринарных сертификатов. При сопоставлении данных ФГИС «Меркурий» и результатов фактического осмотра животных установлено полное несоответствие заявленному в представленных перевозчиками документах. Животные переданы под контроль государственной ветеринарной службы для проведения необходимых карантинных мероприятий.

Перевозчики привлечены к административной ответственности.