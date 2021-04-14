В Алтайский край поступила вакцина против COVID-19, разработанная новосибирскими учеными

5 670 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона» передали в Городскую больницу № 3 Барнаула и в Городскую больницу № 4 Бийска.

Фото: Минздрав Алтайского края

Помимо разработанной новосибирским научным центром «Вектор» вакцины в Алтайский край поступило 31 500 комплектов «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V).

«Мы уже начали прививать наших пациентов новой вакциной. Для того, чтобы не было путаницы ни у пациентов, ни у медицинских работников в поликлинике организована вакцинация в двух разных кабинетах», — рассказывает главный врач Горбольницы № 3 Александр Шпиготский.

В региональном Минздраве отметили, что пока выбрать, какую вакцину ставить, могут только барнаульцы и бийчане, но в зависимости от дальнейших поставок «ЭпиВакКорона» будет распределена между районными больницами, чтобы вакцинировать население в удаленных населенных пунктах.

В настоящий момент в крае вакцинируются 129 526, из них полностью привиты 75 401 жителей Алтайского края.