В Барнауле ЧП с трубой ТЭЦ-2 расследует специальная комиссия

Фото: скриншот видео instagram.com/22_barnaul (автор svetic_depil.22)



Как сообщает пресс-служба СГК, для выяснения причин инцидента, произошедшего 11 апреля на Барнаульской ТЭЦ-2, создана специальная комиссия. В ее состав вошли представители Ростехнадзора, администрации Барнаула, МЧС, а также технические специалисты СГК. Всего 13 человек.

Возглавил комиссию заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Андрей Плешивцев. В ее составе: начальник Алтайского отдела по надзору за тепловыми станциями Наталья Немченко, начальник службы охраны труда и производственного контроля СГК Александр Грац, заместитель директора по технической политике Алтайского филиала СГК Алексей Лымарев, председатель комитета по энергоресурсам и газификации Барнаула Александр Кощеев и другие.

По распоряжению комиссии до конца этой недели будет создана экспертная группа, в состав которой войдут не менее трех представителей разных организаций с лицензией на проведение экспертизы промышленной безопасности. Как отмечает пресс-служба СГК, результаты расследования ожидаются не ранее середины мая.