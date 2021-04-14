В Барнауле появился новый мусорный регоператор

Краевое Министерство по строительству и ЖКХ сообщило, что определен победитель конкурсного отбора нового регионального оператора на территории Барнаульской зоны. Им стало ООО «Эко-Утилизация».

Предприятие приступит к работе со 2 июня 2021 года, и на территории зоны, куда входят Барнаул, Новоалтайск, Калманский, Косихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тальменский, Троицкий районы и ЗАТО Сибирский, будет работать в течение 9 лет – до конца 2030 года.

К предыдущему оператору компании «ЭКО-Комплекс» были претензии и нарекания со стороны населения и контролирующих ведомств. Однако нельзя забывать, что именно он начинал так называемую «мусорную реформу» в зоне своей ответственности, куда входил и 600-тысячный краевой центр. Специалисты отмечают, что нынешнее событие с появлением нового оператора является знаковым и означает старт нового этапа создания системы обращения ТКО в Алтайском крае. Ведь новому регоператору придется соблюдать новые, более жесткие нормы и требования, вывозить мусор из небольших и отделанных сел, участвовать в раздельном сборе мусора, работать в условиях растущих год от года объемов отходов.

К тому же, тяжелым грузом ложится на нового регоператора огромная задолженность населения за вывоз мусора. Так, в Барнауле она превышает 130 млн рублей, а взыскивать небольшие по размерам долги по суду просто нецелесообразно. Сельское население нередко просто игнорирует оплату этой коммунальной услуги, а потому издержки регоператор вынужден перекладывать на горожан.

Как бы то ни было, население постепенно привыкает к организации работы новой системы обращения твердых коммунальных отходов в регионе.