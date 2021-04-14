Жители Барнаула смогут стать донорами

С 19 по 23 апреля 2021 года в Барнауле пройдет акция «Стань донором. Спаси жизнь!».

Фото: pixabay.com

Барнаульцы смогут сдать кровь с 8:30 до 12:00 в мобильном комплексе по сдаче крови на площади Сахарова.

В пресс-службе мэрии отметили, что принять участие в акции смогут люди, не имеющие противопоказаний по здоровью, старше 18 лет и весом более 50 кг. После сдачи крови доноры получат приятные бонусы: компенсация на питание, сувениры с символикой акции, подарки от партнеров, а также им полагается дополнительный выходной день к отпуску и учебе.

Акция «Стань донором. Спаси жизнь!» уже прошла в Бийске и Рубцовске. Около 500 человек смогли сдать кровь. Сегодня, 13 апреля, к акции присоединятся жители Камня-на-Оби.