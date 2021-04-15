Алтайские гимнасты стали победителями и призерами всероссийских соревнований

6–10 апреля 2021 года в Северске Томской области 100 спортсменов из семи регионов и 13 городов Сибири и Урала приняли участие в соревнованиях «В краю кедровом».

Алтайский край представляли 20 гимнасток из Барнаула, Бийска и Рубцовска.

По информации Минспорта региона, на этом турнире воспитанник барнаульской СШОР им. Сергея Хорохордина Максим Кохановский выполнил норматив мастера спорта России.

Подопечный тренеров Петра Червякова и Ольги Нечаевой по программе мастеров спорта не только выиграл многоборье среди юниоров 16−17 лет, но и завоевал медали на трёх из шести снарядов в отдельных его видах: был первым на коне и кольцах и вторым — на брусьях.

В этом юниорском разряде на отдельных снарядах отличились Родион Проскуряков и Дмитрий Бубнов из Бийска. Родион занял второе место на перекладине и третье — в вольных упражнениях, а Дмитрий стал третьим в опорном прыжке.

В соревнованиях по мастерской программе мужчин (с 18 лет) и женщин (с 16 лет) у спортсменов Алтайского края тоже несколько медалей.

В мужской части соревнований регион представляли гимнасты бийской спортшколы «Заря» Роман Зинченко и Егор Каюшкин. В многоборье они в призеры не попали, а вот в отдельных его видах Егор Каюшкин стал обладателем серебра на брусьях и коне, а Роман Зинченко взял бронзу на тех же коне и брусьях, в вольных упражнениях и опорном прыжке.

В женских соревнованиях по программе мастеров спорта гимнастки барнаульской СШОР им. Сергея Хорохордина Кристина Стародубова и Арина Ищук пропустили в многоборье вперед себя только Елизавету Галкину из Ленинска-Кузнецкого. Кристина — вторая, Арина — третья.