Алтайские политики попытались повернуться лицом к молодежи

Фото: Андрей Кравцов

14 апреля в Барнауле прошла встреча представителей политических партий, представленных в краевом Законодательном собрании, с молодежью. Проект «Лица Алтая» был инициирован Молодежным правительством Алтайского края, организован при содействии краевого Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития и явно был навеян грядущими выборами в Госдуму и краевое Заксобрание, которые состоятся осенью этого года.

Непосредственно общению с молодежью предшествовал «круглый стол», на котором зрелые политики обсудили проблемы социально-экономического развития края и политической жизни в регионе. Алтайский политикум представляли региональные парламентарии – руководители фракций «Справедливой России» и ЛДПР в АКЗС Александр Молотов и Владимир Семенов, депутаты АКЗС Евгения Боровикова, Иван Мордовин (ЕР), Ирина Шудра (ЛДПР), председатель исполкома краевой организации «Единой России» Денис Голобородько, а также секретарь по работе с молодежью Алтайского крайкома КПРФ Антон Арцибашев и др.

О ПАНДЕМИИ И ПАРТИЯХ

Денис Голобородько, «Единая Россия»:

– В «Единой России» работали волонтеры, мы помогали гражданам. Бизнесмены-члены партии большие деньги направляли на покупку средств защиты. Мы уверены, что в этом большой социальный запрос, а значит, мы работаем в интересах своих избирателей. Мы предлагаем им самим, принять участие в предварительном голосовании, непосредственно участвовать в политических действиях.

Александр Молотов, «Справедливая Россия»:

– Взаимодействие с избирателями стало более цифровым. Какие-то партийные мероприятия проводим в Интернете – WhatsApp, Zoom и т.д. Это оказалось гораздо удобнее, чем мы бы могли предположить. При всей их значимости волонтерством, практическими акциями и общественным активизмом нельзя подменять партийную политику, идеологию, системную политическую работу.

О МОЛОДЕЖИ И НОВЫХ ИМЕНАХ

Владимир Семенов, ЛДПР:

– Молодежь к нам, старейшей партии, идет. В политической жизни края появляются и новые имена, и новые партии.

Денис Голобородько, «Единая Россия»:

– Именно для привлечения новых людей, в том числе и молодых, мы и проводим широкие демократические процедура. Такие, как праймериз, предварительном голосовании. К примеру, в Госдуму заявилось 39 кандидатов, в АКЗС – около 140. Наверное, сегодня есть какой-то запрос на некую карнавальность, популизм, веселуху, зрелищность. Но мы, профессиональные политики, не можем идти на поводу таких вот популистов и хайпожоров.

О СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Владимир Семенов, ЛДПР:

– Главное в этом документе – человек, как он будет жить, насколько улучшится его жизнь. Житель края должен жить не хуже, чем жители других регионов. Увы, такой задачи перед собой нынешняя редакция Стратегии развития края не ставит. А ведь нельзя упускать из вида, что другие регионы тоже развиваются, подчас более быстрыми темпами. Значит, отставание, как минимум, сохранится, а молодежь по-прежнему будет из края уезжать. Если мы что-то не в состоянии сделать, не можем самостоятельно вывести край из кризиса, то надо транслировать это наверх, в федеральный центр.

Александр Молотов, «Справедливая Россия»:

– К сожалению, содержательной дискуссии вокруг Стратегии не получилось. И это настораживает. В этом документе нет ответов на принципиально важные вопросы, как будем бороться с бедностью, как развивать аграрную отрасль и т.д.

Иван Мордовин, «Единая Россия»:

– Беда в том, что критики власти, оппоненты ничего не предлагают. Надо понимать, что проблемы родились не сегодня, что носят они объективный характер и область их решения подчас лежит вне компетенции краевой власти. Стратегия лишь определяет главные приоритеты, а не предлагает конкретные пути решения.