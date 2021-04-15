Барнаулец облил знакомого бензином и поджёг его

От полученных телесных повреждений мужчина скончался через несколько дней.

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Суд признал 39-летнего жителя Барнаула виновным и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Установлено, что днём 14 июня 2020 года осужденный вместе со своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел на один из рынков Барнаула. У одного из торговых павильонов между мужчинами произошла ссора, по незначительному поводу. После конфликта, осужденный ушел, однако через некоторое время вернулся, облил мужчину, с которым ранее конфликтовал, бензином и поджег его. С места преступления 56-летнего потерпевшего доставили в медицинское учреждение, однако от полученных телесных повреждений он через несколько дней скончался.

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном не признал, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.