Барнаульские полицейские задержали кемеровчанина, обманувшего пенсионерок на 800 тысяч рублей

Деньги мужчина украл у 6 доверчивых пожилых людей.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Все пострадавшие обращались к правоохранителям с конца марта 2021 года. Они рассказывали об одной и той же мошеннической схеме.

Неизвестный звонил пенсионеркам, якобы с места происшествия, и говорил, что их родственник попал в аварию. Мужчина представлялся сотрудником правоохранительных органов и говорил, что сможет помочь сыну или внуку избежать уголовной ответственности. Если доверчивые женщины сообщали, что находятся дома и на руках имеется необходимая сумма, злоумышленник под видом курьера приезжал на дом, получал деньги и исчезал.

Последней потерпевшей стала 88-летняя пенсионерка со статусом «дети войны», которая поверила неизвестному и отдала наличными средствами 300 тысяч рублей. Так поступила и испугавшаяся за свою дочь 92-летняя бабушка, передавшая 200 тысяч рублей. Всего жертвами злоумышленников стало 6 пожилых женщин. Общая сумма ущерба составила более 800 тысяч рублей.

Мошенника задержали сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по Барнаулу в ходе служебной командировки. Им оказался ранее не судимый житель Кемеровской области 2001 года рождения. В отношении него избрана мера пресечения содержание под стражей.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

На сегодняшний день установлена причастность подозреваемого к совершению 6 эпизодов мошенничества в отношении пожилых людей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Расследование уголовных дел продолжается, передаёт ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Сотрудники полиции предупреждают: если вам кто-то позвонил и сообщил что знакомые или родственники в беде, не нужно торопиться принимать решения, которые диктуем совершенно не известный вас человек по телефону. Необходимо немедленно проверить информацию, попытаться связаться с родственниками. Обо всех подобных фактах следует немедленно сообщать в органы внутренних дел.