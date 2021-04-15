Качество питания школьников проверяют в Алтайском крае

Проверки будут проводить специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», который является частью Национального проекта «Демография».

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В школах, через заполнение специально разработанных анкет, проводится опрос, как детей, так и их родителей. Мониторинг позволит получить оценку фактического питания, то есть, какие продукты потребляют, в каком количестве, сколько раз в день. Важно, что едят дети не только в организованных коллективах, но и дома, какие привычки питания сформированы в семье. Исследование также позволит выявить региональные особенности питания и понять насколько рацион отвечает принципам здорового питания по сахару, соли, трансжирам и наличию необходимых микронутриентов.

В общий российский мониторинг вошли 60 школ Алтайского края. Большая их часть расположена в сельской местности, что позволит получить расширенную картину питания школьников.

Результаты глобального исследования лягут в основу новых рекомендаций по питанию детей разных возрастных групп с учетом региональных особенностей, позволят усовершенствовать систему организации школьного питания, а также разработать адресные образовательные программы для детей, родителей, учителей.