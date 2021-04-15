#КиноБарнаул: обзор киноновинок от «Вечернего Барнаула» на 15 апреля

Вечер четверга – лучшее время сделать выбор, что посмотреть в пятницу. «Вечерний Барнаул» представляет традиционный кинообзор.

Чернобыль, фильм-катастрофа, Россия (12+)

Фото: kino-teatr.ru

На стадии съемок, фильм носил более поэтичное название «Когда падали Аисты», затем картину назвали «Опасная вода», так как история фильма выстроена вокруг одного конкретного эпизода катастрофы, но затем, драму назвали просто, коротко и ясно – «Чернобыль». Сразу после переименования, создателей обвинили в том, что фильм сняли, рассчитывая повторить успех одноименного сериала телеканала HBO. Этот мини-сериал, помимо фантастического зрительского успеха, на последней церемонии вручения наград BAFTA TV был назван лучшим мини-сериалом года, проекту также досталась награда за лучшего актера для Джареда Харриса (за роль советского химика Валерия Легасова) и семь технических наград. Но кто бы там, что ни думал, создатели картины готовы победить скепсис критиков.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. Взрыв, прогремевший на 4-м энергоблоке, полностью разрушил ядерный реактор, после чего из расположенной вокруг станции 30-километровой зоны срочно эвакуировали более 100 тысяч человек. Эта территория до сих пор считается непригодной для проживания. В ликвидации её последствий участвовали свыше 600 тысяч человек. Точное количество непосредственных жертв подсчитать невозможно: оно варьируется от 50 официально зафиксированных, погибших в первые дни и месяцы, до нескольких тысяч, умерших в течение нескольких лет от последствий облучения.

Продюсер фильма Александр Роднянский хорошо знаком с деталями чернобыльской катастрофы – у него есть удостоверение ликвидатора. Кроме личного участия, он неоднократно приезжал в зону поражения как режиссёр-документалист. Несмотря на то, что «Чернобыль» – это драматичный и эмоциональный рассказ о людях, чьи судьбы буквально расплавил взрыв и пожар на АЭС, история фильма опирается на конкретный эпизод катастрофы. После взрыва на Чернобыльской АЭС активная зона четвёртого реактора продолжала плавиться. Под тоннами расплавленного радиоактивного материала находился огромный резервуар с водой. При соприкосновении раскаленной массы ядерного реактора и воды неминуемо произошёл бы ещё более мощный взрыв, который поднял бы в воздух колоссальные объемы радиоактивного пара. Под угрозой заражения оказалась вся западная часть России и вся Европа. Из-за разрушений откачать воду дистанционно было невозможно. Было решено, что в затопленные камеры четвертого реактора отправятся три добровольца, чтобы в полной темноте, открыть запорные клапаны, выпустить воду и предотвратить, возможно, самый страшный исход.

Этими смельчаками по сюжету фильма стали пожарный из Припяти Алексей Карпушин (Данила Козловский), военный водолаз Борис (Филипп Авдеев) и инженер Борис (Николай Козак). При этом у каждого из героев фильма за плечами своя личная история и никто из них не хочет умереть молодым.

Фильм с разрешения «Росатома» снимали на Курской АЭС, советские улицы нашли в Зеленограде и Троицке, так же съёмки проходили в Хорватии и Венгрии. Консультантами на фильме были ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы самых разных профессий: санитары, медсестры, пожарные, инженеры, физики-ядерщики.

Художник по костюмам в фильме Варвара Авдюшко детально воссоздала атмосферу эпохи. В кадре настоящее всё, включая комплекты формы ликвидаторов, маски и даже нательное белье. В оригинальных костюмах 80-х снимались даже актёры массовых сцен. Художникам так же удалось собрать тысячи единиц подлинных предметов: часы, очки, ручки, сигареты, бутылки, пепельницы, чертежи, фотографии, печатные машинки, телевизоры, видеомагнитофоны и дозиметры. Приметы эпохи можно увидеть в фильме везде – от кухни до штаба ликвидаторов.

Это кино стоит посмотреть не только из-за уникальных подводных съёмок, эффектных и драматически эпизодов пожара и эвакуации. Самое главное, это кино о людях, о цене их ошибок и их героизма.

Фото: kino-teatr.ru

После проката «Чернобыля» в России и других странах мира (а фильм продан в Китай, США, Южную Корею, Латинскую Америку, Израиль, Испанию, страны Балтии, Тайвань и на все немецко- и франкоязычные территории) лента появится на китайской онлайн-платформе iQIYI. На данный момент на стриминг подписаны 339 миллионов человек!

«От винта 2», мультфильм, Россия (6+)

Фото: startfilm.ru

Авиационные группы высшего пилотажа «Стрижи» и «Русские витязи» — это гордость российских ВВС. Каждый полет «Стрижей» и «Русских витязей», в этом году отмечающих свое 30-летие – воплощение мечты, преодоление несовершенства человеческой природы.

Вдохновение и радость, которые дарят людям самолеты, легко взмывающие в небо, мы с вами испытали в прошлом году, когда «Стрижи» прилетали в Барнаул на юбилей города!

Поэтому ничего удивительного, что мультфильм, что где главный герой – самолёт Витязь — это повод сходить в кино!

Фото: startfilm.ru

В первой части приключений Витязь победил в соревнованиях и разоблачил злодея Грома. Он мечтал построить удачную карьеру в авиации и отношения с самолетом Молнией. Казалось бы, Витязю удалось воплотить все задуманное, но судьба решила по-другому. Прошло всего пять лет с момента его победы, а дизельные самолеты уже посчитали устаревшими, и им на смену пришло новое поколение — электронная сверхзвуковая техника. Витязя с его семьей и друзьями списали и отправили в «санаторий» доживать свою самолетную жизнь. Самолеты уже смирились со своей новой участью, но внезапно их покой нарушает экстренное сообщение от правительства — на землю вторглись инопланетяне. Витязь понимает, что это не его дело и у Земли есть свои защитники, поэтому принимает решение не вмешиваться. Когда он и его друзья становятся свидетелями падения электронных самолетов, Витязь меняет решение и вступает в борьбу с захватчиками.

Фото: startfilm.ru

Первая часть мультфильма была выпущена к 100-летней годовщине российских ВВС. Сиквел – в год 30-летия авиационных групп высшего пилотажа «Стрижи» и «Русские витязи». И пусть многие обвиняют эти анимационные картины в плагиате стиля и сходстве сюжета со знаменитыми персонажами проекта Pixar «Тачки», все мы знаем, что у нас в стране «Первым делом – самолёты!»

Фото: culture.ru

«От винта» — это команда в авиации, которая подается перед запуском двигателя с воздушным винтом. Она помогает соблюдать технику безопасности. В авиации есть и другие подобные команды, например, «от шасси», «от люков», «от двигателей», «от створок» и «от самолета».

«Гениальное ограбление», криминальный триллер, Испания (16+)

Фото: startfilm.ru

Успех сериала «Бумажный дом», где харизматичные преступники грабят Королевский монетный двор, подтолкнул создателей фильма «Гениальное ограбление» к истории про кражу сокровищ из банка Испании.

Почему именно Испании? А этот банк не похож на другие банки. Власти страны тщательно следят за тем, чтобы хранилище оставалось абсолютно секретным. Нет никаких чертежей, нет карты здания и, тем более, нет данных об инженерной системе хранилища. Никто за всю историю страны не смог ограбить банк Испании. Банк окутан таинственностью, и, казалось бы, нет никакой возможности приблизиться к разгадке этой сложной задачи. Но именно эта захватывающая тайна побуждает героев бросить себе вызов. В центре сюжета окажется блестящий молодой инженер по имени Том – одаренный выпускник инженерного факультета, который вместе с обаятельным торговцем предметами искусства Уолтером ввязывается в смертельно опасную авантюру. Полагаясь на свои выдающиеся интеллектуальные способности, герои планируют организовать дерзкое ограбление самого защищенного банка в мире.

Фото: startfilm.ru

Цель героев — давно потерянное сокровище, которое, по слухам, будет храниться в банке всего десять дней. У команды есть лишь несколько дней, чтобы подготовить идеальное ограбление и совершить побег из страны. Всего десять дней на планирование авантюры всей жизни и всего 90 минут на выполнение этого плана, пока внимание жителей Мадрида отвлечено Чемпионатом мира по футболу.

Режиссером картины стал Жауме Балагеро, снявший «Музу смерти», «Внутри», «Карантин» и другие. По словам режиссера, он всегда мечтал снять фильм об ограблениях и банках. Режиссер также добавил: «Этот проект значил для меня гораздо больше, чем просто история о проникновении. Это рассказ о неприступном банке, о пиратах и легендарном потерянном сокровище».

Фото: startfilm.ru

Главные роли в фильме – инженера Тома и торговца искусством Уолтера сыграли Фредди Хаймор (звезда сериалов «Хороший доктор», «Мотель Бейтса» и «Враг близко») и Лиама Каннингема («Игра престолов», «Однажды в Ирландии»). Также в картине можно увидеть Сэма Райли («Малефисента», «Контроль», «Ребекка», «Опасный элемент»), Астрид Берже-Фрисби («Я — начало», «Меч короля Артура», «Пираты Карибского моря: На странных берегах»), Фамке Янссен («Люди Икс»). Съемки проходили в Мадриде и его окрестностях, а также в прибрежных районах Испании и Англии. Так что нас ждут не только захватывающие съемки ограбления, но и чудесные виды.

«Заклятье: Новый ритуал», фильм ужасов, Аргентина (18+)

Фото: startfilm.ru

Несколько лет назад Бернардо (Луис Мачин) унаследовал захудалый морг на отшибе города. Здесь, вдали от цивилизации, он живет вместе с молодой женой Эстеллой (Селеста Герес). Пара воспитывает ее дочь от предыдущего брака Ирину (Камила Ваккарини), продолжающую оплакивает своего покойного отца. Несмотря на попытки гробовщика сблизиться с падчерицей, девушка-подросток отказывается идти на контакт. Кроме того, семья Бернардо вынуждена делить территорию с привидениями, оккупировавшими дом. Первое время конфликты с душами усопших носили бытовой характер, но затем незваные гости стали представлять для живых угрозу. После очередного инцидента Бернардо обращается за помощью к шаману Рамоне (Сусана Варела), которая специализируется на борьбе с нечистью.

Этот камерный фильм ужасов напрямую не связан с серией американских хорроров «Заклятие», но выдержан вполне в традициях одноименной франшизы. Оригинальное название фильма можно перевести как «Похоронное бюро». Несмотря на сюжет, отсылающий к классическим историям о домах с привидениями, акцент в фильме сделан на драму, основанную на утрате, вине и боли. За фасадом семейной идиллии здесь скрываются душевные травмы. Для режиссёра картины – Мауро Эвана Ойеды фильм стал дебютом на большом экране. А вот исполнитель главной роли Луис Мачин неоднократно работал в жанре ужасов. Ранее его можно было увидеть в фильмах «Воскресший», «Убить дракона» и «Некрофобия». Всего в послужном списке актера свыше семидесяти появлений на экране.

«Мой год в Нью-Йорке», мелодрама, Ирландия-Канада (16+)

Фото: startfilm.ru

1995 год. Главная героиня Джоанна мечтает стать писательницей и переезжает в Нью-Йорк, где ей предлагают работу в одном из старейших литературных агентств города. Её босс Маргарет представляет интересы Дж. Д. Сэлинджера, чьи книги Джоанна никогда не читала. Новая начальница девушки старомодна и не доверяет компьютерам, поэтому заставляет печатать для нее на пишущей машинке. Ко всему прочему, в обязанности героини входит отвечать на большой поток писем от поклонников писателя. Период пребывания Джоанны в агентстве также совпадает с предложенной Сэлинджером публикацией рассказа. Джоанна помогает агенту в этом нелегком деле, а та в свою очередь начинает больше доверять ассистентке и позволяет ей читать рукописи. Тем временем девушка знакомится с Доном, тоже начинающим писателем. В попытках справиться с поручениями на работе и давлением бойфренда, Джоанна стремится найти свой голос и осуществить свою настоящую мечту. В этом ей помогает голос в телефонной трубке – великий Дж. Д. Сэлинджер, который как мудрый старый профессор готовит ее к финальному экзамену во взрослую жизнь.

Фильм основан на одноименных мемуарах Джоанны Ракофф, которые были опубликованы в 2014 году. В этой книге она рассказывает о своей работе в литературном агентстве Harold Ober Associates, которое представляло Сэлинджера. Режиссером ленты выступил Филипп Фалардо. Его фильм «Клянусь, это не я» получил две награды Берлинского кинофестиваля в 2009 году, а «Господин Лазар» был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Главную роль сыграла актриса Маргарет Кэулли, известная благодаря своей работе в фильме «Однажды в… Голливуде». В фильме также снялись Сигурни Уивер («Чужой») и Дуглас Бут («Ромео и Джульетта»).

Фильм снят в духе «Дьявол носит Prada» с той лишь разницей, что мир моды заменен миром литературного агентства. А так все в наличии – молодая талантливая ассистентка, эксцентричная начальница и мечты о грандиозной карьере.

«Отец», драма, Великобритания-Франция (16+)

Фото: startfilm.ru

Картина расскажет о стареющем валлийце, которому приходится бороться с прогрессирующей деменцией. «Отец» начинается с обманчиво простого сюжета, Энн теряет терпение в спорах со своим 80-летним отцом Энтони. Он живет один в Лондоне, что очень тревожит его дочь. Связь Энтони с реальностью с каждым днем становится все слабее и слабее, однако, будучи жутко упрямым человеком, он наотрез отказывается впустить в свою жизнь опекуна и позволить абсолютно чужому человеку присматривать за собой. Энн хочет обеспечить безопасность своего отца, пока она будет вынуждена находиться в Париже, поэтому перед отъездом Энн должна найти сиделку, которая сможет ужиться с ее отцом. Энтони отметает все предложенные варианты. Однако, планируя переезд в Париж, дочь не спешит сдаваться. Она становится все настойчивее в своих попытках найти для упрямого отца идеального кандидата. Состояние Энтони постепенно ухудшается, и никто не знает, станет ли ему когда-нибудь лучше.

Фото: startfilm.ru

Фильм основан на известной пьесе Флориана Зеллера «Ле Пер», которая в свое время была отмечена многими наградами. Спектакли по пьесамЗеллера идут на лучших мировых подмостках и тем интереснее, что драматург сам сел в режиссёрское кресло, чтобы сделать из своей пьесы полнометражный фильм. В итоге получилась драма об играх разума, в которых мы обречены на проигрыш. И как тут не пожелать самим себе пушкинское: «Не дай мне бог сойти с ума» … Главную роль в фильме блистательно сыграл Энтони Хопкинс. «Отец» по мнению критиков – бриллиантовая роль в алмазном венце актера: переливающаяся яркими гранями, она больно режет по живому. В роли Энн – звезда сериала «Корона» и исторической драмы «Фаворитка» – Оливия Колман. Фильм претендует на премию «Оскар» в шести номинациях.