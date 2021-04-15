Оркестр «Сибирь» выступит в Рубцовске

Фото: оркестр «Сибирь» и солистки Ольга Терехова и Елена Степанова

18 апреля на сцене дворца культуры «Тракторостроитель» известный коллектив представит программу «Лучшее с любовью к землякам».

Программа концерта, состоящая из двух отделений, очень насыщенная. Так дуэт домристок Ольга Терехова и Елена Степанова исполнят «Танго» красноярского композитора Веры Макаровой; дуэт баянистов Владимир Федореев и Павел Шмыгаль исполнят виртуозную пьесу Виктора Гридина «Рассыпуха»; домристка Елена Толмачева сыграет озорную обработку Александра Цыганкова народной песни «Перевоз Дуня держала».

Вместе с барнаульским оркестром русских народных инструментов на сцену выйдет и рубцовский вокальный ансамбль «Серебряна». Оба коллектива исполнят песни «Зачем тебя я, милый мой узнала», «У тихого Дона», «Кукушкины слезы», «Коля – Колюшка». Особенностью этого концерта будет то, что от Рубцовска с барнаульскими музыкантами выступит также и солист Данил Евсеев. Юный музыкант в сопровождении оркестра «Сибирь» исполнит яркую виртуозную пьесу бразильского композитора Зекинья де Абреу «Тико-Тико».

Но оркестр «Сибирь» будет выступать не только в качестве аккомпаниатора. Под управлением дирижёра Николая Комиссарова оркестр исполнит музыку Арама Хачатуряна (две пьесы из музыки к пьесе «Валенсианская вдова»); Исаака Дунаевского («Бега» их кинофильма «Кубанские казаки»); Валерия Гаврилина («Тарантелла» из балета «Анюта»); Андрея Петрова («Вальс» из к/ф «Берегись автомобиля»). А завершится программа захватывающей дух «Цыганочкой».

Зрителей ждут 18 апреля в 15.00 во дворце культуры «Тракторостроитель» (г. Рубцовск, пр. Ленина, 7). Возрастное ограничение 6+.

Фото: ансамбль «Серебряна»

Вместе с барнаульским оркестром русских народных инструментов на сцену выйдет и рубцовский вокальный ансамбль «Серебряна».