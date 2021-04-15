Пользователей Instagram предупредили о новой функции

Теперь они смогут решать, оставлять ли им «лайки» других пользователей под своими публикациями.

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Об этом сообщил глава Instagram Адам Моссери.

«Итак, мы тестируем новую функцию, позволяющую вам решить, что больше вам подходит, будь то выбор в пользу того, чтобы не видеть подсчет лайков на чьих-то постах, чтобы выключить этот подсчет для своих постов или же сохранить его», — говорится в сообщении Моссери.

Эту функцию Instagram начал испытывать годом ранее в семи странах мира. И в результате сбора откликов на эту инициативу социальная сеть отметила, что некоторые пользователи все же хотели сохранить подсчет лайков, чтобы отслеживать популярность своих сообщений, передаёт РИА Новости.