Пользователей Instagram предупредили о новой функции

Теперь они смогут решать, оставлять ли им «лайки» других пользователей под своими публикациями.
Об этом сообщил глава Instagram Адам Моссери.
«Итак, мы тестируем новую функцию, позволяющую вам решить, что больше вам подходит, будь то выбор в пользу того, чтобы не видеть подсчет лайков на чьих-то постах, чтобы выключить этот подсчет для своих постов или же сохранить его», — говорится в сообщении Моссери.
Эту функцию Instagram начал испытывать годом ранее в семи странах мира. И в результате сбора откликов на эту инициативу социальная сеть отметила, что некоторые пользователи все же хотели сохранить подсчет лайков, чтобы отслеживать популярность своих сообщений, передаёт РИА Новости.