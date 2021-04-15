Стало известно, как наказали футболистов «Динамо» за игру на тотализаторе

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) дал оценку действиям футболистов «Динамо-Барнаул», которые совершали ставки на спортивные события в букмекерских конторах.

Фото Ярослава Махначёва.

Напомним, проверка в отношении барнаульского «Динамо» началась после анонимного письма, поступившего в несколько краевых СМИ, в том числе и в «Вечерний Барнаул». В нем сообщалось, что ряд футболистов барнаульского клуба участвовали в ставках на игры своей же команды. Как сообщает пресс-служба клуба, эти данные, а также информация о договорных матчах, не подтвердились. При этом в ходе совместной проверки Департамента защиты игры РФС и администрации «Динамо-Барнаул» удалось выяснить, что некоторые спортсмены футбольного клуба периодически делали ставки в букмекерских конторах на спортивные события, в числе которых матчи Российской премьер-лиги, Английской премьер-лиги и Лиги чемпионов.

По большому счету, ничего криминального в этом нет, однако участие в ставках хоть на матчи своего чемпионата, хоть на соревнования по другим видам спорта за рубежом, запрещено контрактом.

В результате разбирательств за нарушение статьи 24 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и статьи 18 Регламента РФС наказаны пятеро динамовцев. Три футболиста – защитники Владислав Хмелевский, Виктор Хугаев и Николай Шинкевич дисквалифицированы на год (из этого времени шесть месяцев реального наказания и шесть условного). Защитники Ярослав Овсянников и Юрий Юдин отстранены от футбола на один год условно.

– В течение четырех месяцев совместно с РФС мы разбирались в непростой ситуации. Сегодня Комитет по этике озвучил решение. Со спортсменами, которые наказаны реальными сроками дисквалификации, клуб расторгнет контракты. После окончания срока дисквалификации у футболистов будет возможность вернуться в профессию, – сообщил президент футбольного клуба «Динамо-Барнаул» Алексей Минин