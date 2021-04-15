Турнир по художественной гимнастике «Шаг к мечте» пройдет в Барнауле

Фото: МБУ СП СШОР № 2

17-18 апреля в спортивной школе олимпийского резерва №2 состоится турнир по одному из самых красивых видов спорта.

Пандемия 2020 года лишила спортсменов возможности выступать и, когда карантинные ограничения были сняты, многие школы возобновили выступления. СШОР №2 приглашает спортсменок города на первенство Барнаула – именно такой статус получил турнир «Шаг к мечте», который школа проводит в этом году. В отличие от обычных школьных турниров, первенство Барнаула по художественной гимнастике «Шаг к мечте» – турнир разрядный. То есть участники получат спортивные разряды – до 1 взрослого включительно.

Своё участие в турнире уже подтвердили многие городские клубы и школы по художественной гимнастике, а также спортсменки из Рубцовска и Бийска.

Среди городских клубов – «Триумф», «Жемчужина Алтая», Краевая спортивная школа олимпийского резерва, спортивная школа №6, СКГ «Жемчужина» и спортсмены школы-организатора – отделение художественной гимнастики СШОР №2. Из краевых школ в Барнаул на турнир приедут – «Триумф» (г. Бийск), спортивный клуб «Neit» и спортивная школа №1 (г. Рубцовск).

Фото: МБУ СП СШОР № 2

350 спортсменок в возрасте от 4 до 14 лет выйдут на помост СШОР №2. Программа турнира максимально насыщенная. Спортсмены с разрядом КМС будут выполнять упражнения в четырёх видах – композиции с мячом, обручем, лентой и булавами. По 1 и 2 спортивному разряду – композиции без предмета и три вида, 3 разряд – композиции без предмета и 2 вида, 1 и 2 юношеские разряды – без предмета и один вид. Самые младшие выступят с композициями без предмета.

15 команд групповых упражнений по первому спортивному разряду выступят с лентой и мячом, по второму разряду – с композициями без предмета и одним из видов, остальные представят свои композиции без предмета.

Главный судья соревнований – КМС по художественной гимнастике, судья 1 категории, тренер отделения по художественной гимнастике СШОР №2 Вита Ефимович. В судействе также будут принимать участие судьи всероссийской категории – известные в городе и крае тренеры по художественной гимнастике Светлана Сидоренко, Лариса Сусдорф, Евгения Куренская, Оксана Валькова.

Медали для турнира СШОР №2 заказывали специально, так что победители получат очень красивые и оригинальные награды! Всех участников турнира традиционно ждут приятные поощрительные призы.

К сожалению, карантинные реалии внесли коррективы и турнир в целях противоэпидемиологической профилактики и сохранения здоровья участников пройдет без зрителей. Однако организаторы предусмотрели возможность насладиться яркими выступлениями гимнасток, организовав для всех желающих прямая трансляцию соревнований.