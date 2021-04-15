Юбилейный фестиваль городской Лиги КВН пройдёт в Барнауле

16 апреля во Дворце культуры Барнаула в двадцатый раз пройдет фестиваль городской Лиги КВН.

Фото: Барнаульская лига КВН

Юбилейная весна, символично, подарит поклонникам КВН выступления 20 команд, как барнаульских, так и краевых – из Рубцовска, Бийска. На фестиваль так же приедут команды Новосибирска и Горно-Алтайска.

Краевую столицу в турнире представят восемь команд: «Сборная России», «Кто подставил кролика Роджера?», «Здравия желаю» Барнаульского юридического института, две команды государственного университета — «Под каблуком» и «Счастливо», сборная «120 db» гимназий № 69, 42 и государственного университета, команды «Восточные ласки» медицинского университета и «БалдЁж» Алтайского промышленно-экономического колледжа, «Интеллигенты» колледжа АлтГУ,

«4 киловата» АО «СК Алтайкрайэнерго», «Сборная бюджетников», АлтГТУ. Также выйдет на сцену сборная команда Барнаула и Новосибирска «Своя логика».

Из краевых команд шутить будут «Чепошенский крокодил» Бийский Технологический институт, «9 СЕМЕСТР» Рубцовский аграрно-промышленный техникум (РАПТ),

“Пятница”, Павловский аграрный техникум. Новосибирск будёт представлен командами:

«Перезвони», «оКРУГ» МБОУ СОШ №199, «Буряад Зон». За республику Алтай выступят «Бублики с Республики», «Кто на новенького!?», «Пюрещка».

Тема игры – «Юбилейная весна». Оценивать уровень подготовки и шуток будет представительное жюри под председательством Андрея Деулина, участника Высшей Лиги КВН в составе звездной команды «Дети лейтенанта Шмидта». В состав жюри вошли: депутат Государственной Думы РФ Наталья Кувшинова, председатель комитета по делам молодежи администрации города Барнаула Владимир Гудков, автор и исполнитель песен Лев Шапиро, журналист Анжелика Соболева, капитан команды КВН «Бумеранг», участник телевизионного проекта «Не спать» на телеканале ТНТ Роман Федюшкин.

На фестивале будут разыграны награды за первое-третье места, а также «За лучшую шутку», лучшую мужскую и женскую роль.

Напоминаем, впервые городской фестиваль команд КВН на кубок Мэра был проведен в 2000 году с одобрения Владимира Баварина. С тех пор ежегодно на фестивале разыгрывается главный приз – фирменная ваза «Барнаул», которая за 20 лет ни разу не покинула столицу Алтайского края. Барнаульская Лига КВН была создана в 2004 году, но отсчет своей истории ведёт именно с момента проведения первого городского фестиваля на кубок Мэра.

Кстати, интерес к движению КВН, в Барнауле и Алтайском крае настолько огромен, что все билеты были забронированы и разобраны уже 8 апреля. Но Барнаульская лига КВН просит не расстраиваться и напоминает, что впереди ещё много кубков и фестивалей. Главное – любить КВН!