До 2 мая – выставка «Музей иллюзий» (6+). Это развлекательное пространство, где каждый посетитель может спастись от древнего ящера, побывать в пасти у гигантской рыбы или почувствовать себя Дюймовочкой и оказаться среди гигантских котят. Также представлены оптические картины, комнаты вверх тормашками и Эймса.
До 16 мая – выставка «В фокусе – фиолетовый» (6+). В экспозиции работы талантливых барнаульских художников, неравнодушных к фиолетовому цвету.Живопись, графика, акварель, керамика, авторская кукла – везде превалирует мистический фиолетовый.
До 30 мая – выставка «Рукоделие – связь времен» творческого объединения из г. Бийска «Куклы «Берегини». Сообщество участвует в ярмарках, выставках, народных праздниках, фестивалях, хороводах, проводит хороводно-игровые программы, свадебные обряды, организуют выставки кукол в народной одежде, устраивают фотосессии в народных костюмах.
До 9 мая работают четыре выставки (12+):
-«Внутренний мир и цветы» Екатерины Густовой (г. Санкт-Петербург),
-персональная выставка Анастасии Шангиной,
-«Быть собой…» Маргариты Рохлиной (Лепиловой),
-«Teste-графика» (Ольга Попова, Иван Быков, Виолетта Метелица, Инга Бутина, Сергей Латкин, Вера Санникова, Николай Коротков, Алексей Чеканов).
До 18 апреля – персональная выставка живописи В.И. Шипило «Цветотворение» (6+). Мощь и величие гор, тихая безмятежность сада, шум городской суеты – все, что попадает в поле зрения художника, наполняется ясным лирическим звучанием.
До 2 мая – выставка «Великие Маковские» (6+), посвященная 175-летию В.Е. Маковского (1846-1920) в рамках проекта «Выдающиеся юбиляры из коллекции музея».
До 9 мая – выставка «Модные акценты. Русский портрет XVIII-XIX вв.» (6+). В экспозиции – работы известных художников, истории моделей которых неизвестны.
До 9 мая – юбилейная выставка Веры Санниковой «Мир, что сердцу дорог» (6+). В экспозиции – станковые живописные и графические работы, а также ее театральные эскизы. В них ярко проявляются специфические черты манеры автора – подчеркнутая декоративность, динамика и имеющий самостоятельное образное значение свет превращают произведения в своеобразный двухмерный спектакль.
До 25 апреля – выставка «Один день из жизни Старого моста» (6+). Представлены работы современного художника-графика, члена Союза художников России Юрия Гребенщикова. Все они выполнены в разных техниках, но объединены одной темой, одним инженерным сооружением – Старым мостом через Обь.
До конца мая – выставка «Алтай. Дом религий» (0+). Демонстрируется музейное собрание, которое знакомит с культовыми практиками и религиями народов, населяющих Алтай. Основные разделы выставки отражают представления о мировоззрении староверов, православных, католиков, баптистов, иудеев, мусульман, буддистов, а также о ранней форме религии коренных народов Алтая – шаманизме.
С 15 по 21 апреля
«Чернобыль» (Россия, драма, 2D, 12+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».
«Гениальное ограбление» (Испания, триллер, 2D, 16+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».
«От винта – 2» (Россия, мультфильм, 2D, 12+) – «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».
«Заклятье. Новый ритуал» (Аргентина, ужасы, 2D, 18+) – «Огни», «Арена», «Галактика».
«Мой год в Нью-Йорке» (Канада, Ирландия, мелодрама, 2D, 16+) – «Арена», «Галактика».
«Отец» (Великобритания, Франция, драма, 2D, 16+) – «Арена», «Галактика».
Время сеансов в указанный период можно уточнить на сайте сети «Киномир»: www.kino-mir.ru.
17 апреля, суббота«Земля, Луна и Солнце» (6+) – 11.00. «Гришка-космонавт» (6+) – 13.00. «Призрак Вселенной» (12+) – 15.00.
18 апреля, воскресенье«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) – 11.00. «Солнце. Наша живая звезда» (6+) – 13.00. «Созвездия» (12+) – 15.00.
19 апреля, понедельник«Время космических свершений» (бесплатно, 12+) – 13.00. «От Земли до Вселенной» (12+) – 15.00.
20 апреля, вторник«Время космических свершений» (бесплатно, 12+) – 13.00.«Астрономия» (12+) – 15.00.
21 апреля, среда«Вода – чудо природы» (6+) – 11.00. «Время космических свершений» (бесплатно, 12+) – 13.00.
23 апреля, четверг«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) – 11.00. «Время космических свершений» (бесплатно, 12+) – 13.00. «Тайны Красной планеты» (12+) – 20.00. «Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+) – 21.00. «Вечера асфальтовой астрономии» (12+) – 21.00 – 23.00.
24 апреля, пятница«Гришка-космонавт» (6+) – 11.00. «Экспедиция по Солнечной системе» (12+) – 13.00. «Далекие миры. Другая жизнь?» (12+) – 15.00. «Фазы Луны» (6+) – 20.00. «Тайны Красной планеты» (12+) – 21.00. «Вечера асфальтовой астрономии» (12+) – 21.00 – 23.00.
16 апреля, пятницаМ. Старицкий. «За двумя зайцами» (комедия, 12+) – 18.30.
17 апреля, субботаЯ. Пулинович. «Земля Эльзы» (драма, 16+) – 17.30.
18 апреля, воскресеньеМ. Булгаков. «Зойкина квартира» (комедия, 18+) – 17.30.
21 апреля, средаВ. Катаев. «Квадратура круга» (комедия, 16+) – 18.30.
22 апреля, четверг«Театр – наш дом» (12+) – 18.30.О. Уайльд. «Идеальный муж» (комедия, 16+) – 18.30.
16 апреля, пятница«Алые паруса» (мюзикл, 12+) – 18.30.
17 апреля, суббота«Черевички, или Ночь перед Рождеством» (ревю, 18+) – 17.00.
18 апреля, воскресенье«Дюймовочка» (сказка, 0+) – 11.00.«Три мушкетера» (мюзикл, 12+) – 17.00.
21 апреля, среда«Моя жена – лгунья» (комедия, 12+) – 18.30.
16 апреля, пятницаК. Климовски. «Мой папа – Питер Пэн» (волшебная трагедия, 12+) – 18.30.
17 апреля, суббота«Гуси – лебеди» (сказка, 6+) – 12.00.«Бальзаминов. ЖенитьБЫ» (комедия, 12+) – 17.00.
18 апреля, воскресеньеК. ДиКамилло. «Удивительное путешествие кролика Эдварда» (сказка, 6+) – 12.00.М. МакДонах. «Сиротливый Запад» (ирландская комедия, 16+) – 17.00.
17 апреля, суббота«Машенька и Медведь» (сказка, 3+) – 11.00.«Лисичка со скалочкой» (театр на подушках, 2+) – 11.30, 12.30, 16.00.
18 апреля, воскресенье«Красная Шапочка» (сказка, 3+) – 11.00.«История гусеницы по имени Мишель» (сказка, 2+) – 11.30, 12.30.