Выставки

Выставочный зал музея «Город»

(пр. Ленина, 111, тел. 61-18-49

До 2 мая – выставка «Музей иллюзий» (6+). Это развлекательное пространство, где каждый посетитель может спастись от древнего ящера, побывать в пасти у гигантской рыбы или почувствовать себя Дюймовочкой и оказаться среди гигантских котят. Также представлены оптические картины, комнаты вверх тормашками и Эймса.

Галерея «Турина гора»

(ул. Димитрова, 85а, тел. 36-98-70)

До 16 мая – выставка «В фокусе – фиолетовый» (6+). В экспозиции работы талантливых барнаульских художников, неравнодушных к фиолетовому цвету.

Живопись, графика, акварель, керамика, авторская кукла – везде превалирует мистический фиолетовый.

Выставочная площадка Краеведческого музея

(ул. Ползунова, 39, тел. 50-77-24)

До 30 мая – выставка «Рукоделие – связь времен» творческого объединения из г. Бийска «Куклы «Берегини». Сообщество участвует в ярмарках, выставках, народных праздниках, фестивалях, хороводах, проводит хороводно-игровые программы, свадебные обряды, организуют выставки кукол в народной одежде, устраивают фотосессии в народных костюмах.

Галерея «Республика ИЗО»

(пр. Космонавтов, 6г, тел. 8-996-303-47-59)

До 9 мая работают четыре выставки (12+):

-«Внутренний мир и цветы» Екатерины Густовой (г. Санкт-Петербург),

-персональная выставка Анастасии Шангиной,

-«Быть собой…» Маргариты Рохлиной (Лепиловой),

-«Teste-графика» (Ольга Попова, Иван Быков, Виолетта Метелица, Инга Бутина, Сергей Латкин, Вера Санникова, Николай Коротков, Алексей Чеканов).

Музеи

ГХМАК

(ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29)

До 18 апреля – персональная выставка живописи В.И. Шипило «Цветотворение» (6+). Мощь и величие гор, тихая безмятежность сада, шум городской суеты – все, что попадает в поле зрения художника, наполняется ясным лирическим звучанием.

До 2 мая – выставка «Великие Маковские» (6+), посвященная 175-летию В.Е. Маковского (1846-1920) в рамках проекта «Выдающиеся юбиляры из коллекции музея».

До 9 мая – выставка «Модные акценты. Русский портрет XVIII-XIX вв.» (6+). В экспозиции – работы известных художников, истории моделей которых неизвестны.

ГМИЛИКА

(ул. Л. Толстого, 2, тел. 24-47-71)

До 9 мая – юбилейная выставка Веры Санниковой «Мир, что сердцу дорог» (6+). В экспозиции – станковые живописные и графические работы, а также ее театральные эскизы. В них ярко проявляются специфические черты манеры автора – подчеркнутая декоративность, динамика и имеющий самостоятельное образное значение свет превращают произведения в своеобразный двухмерный спектакль.

Краеведческий музей

(ул. Ползунова, 46, тел. 63-47-58)

До 25 апреля – выставка «Один день из жизни Старого моста» (6+). Представлены работы современного художника-графика, члена Союза художников России Юрия Гребенщикова. Все они выполнены в разных техниках, но объединены одной темой, одним инженерным сооружением – Старым мостом через Обь.

До конца мая – выставка «Алтай. Дом религий» (0+). Демонстрируется музейное собрание, которое знакомит с культовыми практиками и религиями народов, населяющих Алтай. Основные разделы выставки отражают представления о мировоззрении староверов, православных, католиков, баптистов, иудеев, мусульман, буддистов, а также о ранней форме религии коренных народов Алтая – шаманизме.

Кинопремьеры

С 15 по 21 апреля

«Чернобыль» (Россия, драма, 2D, 12+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».

«Гениальное ограбление» (Испания, триллер, 2D, 16+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».

«От винта – 2» (Россия, мультфильм, 2D, 12+) – «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».

«Заклятье. Новый ритуал» (Аргентина, ужасы, 2D, 18+) – «Огни», «Арена», «Галактика».

«Мой год в Нью-Йорке» (Канада, Ирландия, мелодрама, 2D, 16+) – «Арена», «Галактика».

«Отец» (Великобритания, Франция, драма, 2D, 16+) – «Арена», «Галактика».

Время сеансов в указанный период можно уточнить на сайте сети «Киномир»: www.kino-mir.ru.

Планетарий

(пр. Сибирский, 38, тел. 61-10-65)

17 апреля, суббота

«Земля, Луна и Солнце» (6+) – 11.00.

«Гришка-космонавт» (6+) – 13.00.

«Призрак Вселенной» (12+) – 15.00.

18 апреля, воскресенье

«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) – 11.00.

«Солнце. Наша живая звезда» (6+) – 13.00.

«Созвездия» (12+) – 15.00.

19 апреля, понедельник

«Время космических свершений» (бесплатно, 12+) – 13.00.

«От Земли до Вселенной» (12+) – 15.00.

20 апреля, вторник

«Время космических свершений» (бесплатно, 12+) – 13.00.

«Астрономия» (12+) – 15.00.

21 апреля, среда

«Вода – чудо природы» (6+) – 11.00.

«Время космических свершений» (бесплатно, 12+) – 13.00.

23 апреля, четверг

«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) – 11.00.

«Время космических свершений» (бесплатно, 12+) – 13.00.

«Тайны Красной планеты» (12+) – 20.00.

«Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+) – 21.00.

«Вечера асфальтовой астрономии» (12+) – 21.00 – 23.00.

24 апреля, пятница

«Гришка-космонавт» (6+) – 11.00.

«Экспедиция по Солнечной системе» (12+) – 13.00.

«Далекие миры. Другая жизнь?» (12+) – 15.00.

«Фазы Луны» (6+) – 20.00.

«Тайны Красной планеты» (12+) – 21.00.

«Вечера асфальтовой астрономии» (12+) – 21.00 – 23.00.

Театры

Театр драмы

(ул. Молодёжная, 15, тел. 36-97-13)

16 апреля, пятница

М. Старицкий. «За двумя зайцами» (комедия, 12+) – 18.30.

17 апреля, суббота

Я. Пулинович. «Земля Эльзы» (драма, 16+) – 17.30.

18 апреля, воскресенье

М. Булгаков. «Зойкина квартира» (комедия, 18+) – 17.30.

21 апреля, среда

В. Катаев. «Квадратура круга» (комедия, 16+) – 18.30.

22 апреля, четверг

«Театр – наш дом» (12+) – 18.30.

О. Уайльд. «Идеальный муж» (комедия, 16+) – 18.30.

Музыкальный театр

(пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85)

16 апреля, пятница

«Алые паруса» (мюзикл, 12+) – 18.30.

17 апреля, суббота

«Черевички, или Ночь перед Рождеством» (ревю, 18+) – 17.00.

18 апреля, воскресенье

«Дюймовочка» (сказка, 0+) – 11.00.

«Три мушкетера» (мюзикл, 12+) – 17.00.

21 апреля, среда

«Моя жена – лгунья» (комедия, 12+) – 18.30.

Молодежный театр Алтая

(пр. Калинина, 2, тел. 50-35-04)

16 апреля, пятница

К. Климовски. «Мой папа – Питер Пэн» (волшебная трагедия, 12+) – 18.30.

17 апреля, суббота

«Гуси – лебеди» (сказка, 6+) – 12.00.

«Бальзаминов. ЖенитьБЫ» (комедия, 12+) – 17.00.

18 апреля, воскресенье

К. ДиКамилло. «Удивительное путешествие кролика Эдварда» (сказка, 6+) – 12.00.

М. МакДонах. «Сиротливый Запад» (ирландская комедия, 16+) – 17.00.

Театр кукол «Сказка»

(пр. Ленина, 19, тел. 50-20-90)

17 апреля, суббота

«Машенька и Медведь» (сказка, 3+) – 11.00.

«Лисичка со скалочкой» (театр на подушках, 2+) – 11.30, 12.30, 16.00.

18 апреля, воскресенье

«Красная Шапочка» (сказка, 3+) – 11.00.

«История гусеницы по имени Мишель» (сказка, 2+) – 11.30, 12.30.