Алтайский музыкальный театр приглашает на фестиваль «ШАГ-2021»

Он пройдёт с 10 по 14 мая и представит курсовые и дипломные работы студентов театральных ВУЗов со всей страны.
Фестиваль пройдёт уже в шестой раз и призван открыть новые имена в сфере театрального искусства, а также помочь студентам разных театральных вузов и школ обменяться опытом.
В результате «ШАГа» прошлых лет, несколько молодых актёров были приняты в труппы театров края, в том числе артисты музыкального театра Илья Бурмистров и Андрей Булгаков были участниками фестиваля в 2019 году. Горожан приглашают посетить спектакли нового «ШАГа» и угадать, какие же артисты возможно станут знакомыми зрителям города Барнаула в этот раз?
Фестиваль начнётся 10 мая в 18.30 с «Вечера хореографических спектаклей», который представят участники ансамбля современной хореографии «Вечное движение» Кемеровского института культуры.
11 мая в 14.00 на малой сцене театра пройдет показ кукольной оперы дебютантов фестиваля – Театрального института Саратовской консерватории им. Л.В. Собинова «Забавная история о короле, бутерброде и королевской корове». В этот же день в 18.30, уже на большой сцене, будет показан спектакль студентов Алтайского института культуры «Светлые души» по мотивам рассказов Василия Шукшина.
12 мая в 14.00 вас ждёт спектакль «Полет» по стихам и песням Владимира Высоцкого студентов Алтайского института культуры. В 18.30 на малой сцене студенты Новосибирского театрального института покажут оперетту «Пьеретта и Жако». Это веселая и трогательная любовная история из французской жизни, замешанная на замечательной музыке Оффенбаха.
13 мая в 18.30 музыкальную комедию «Мачеха Саманишвили» представят любимцы зрителей прошлого фестиваля студенты Пермского института культуры. Эта история интересна тем, что представляет собой иную интерпретацию недавней премьеры музыкального театра «Невеста из Имеретии».
В последний вечер фестиваля 14 мая в 18.30 студентами Оперной студии Новосибирской консерватории им. М.И. Глинки будет показан спектакль «Сибирь героическая». Он закроет VI фестиваль «ШАГ».
Билеты на спектакли стоят чисто символически – от 100 до 150 рублей, и они уже есть в продаже на сайте музыкального театра.