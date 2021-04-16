Алтайский музыкальный театр приглашает на фестиваль «ШАГ-2021»

Он пройдёт с 10 по 14 мая и представит курсовые и дипломные работы студентов театральных ВУЗов со всей страны.

Вечер хореографических спектаклей, г. Кемерово

Фото: muzkom22.ru

Фестиваль пройдёт уже в шестой раз и призван открыть новые имена в сфере театрального искусства, а также помочь студентам разных театральных вузов и школ обменяться опытом.

В результате «ШАГа» прошлых лет, несколько молодых актёров были приняты в труппы театров края, в том числе артисты музыкального театра Илья Бурмистров и Андрей Булгаков были участниками фестиваля в 2019 году. Горожан приглашают посетить спектакли нового «ШАГа» и угадать, какие же артисты возможно станут знакомыми зрителям города Барнаула в этот раз?

Фестиваль начнётся 10 мая в 18.30 с «Вечера хореографических спектаклей», который представят участники ансамбля современной хореографии «Вечное движение» Кемеровского института культуры.

Кукольная опера «Забавная история о короле, бутерброде и королевской корове», Театральный институт Саратовской консерватории им. Л.В. Собинова,

Фото: muzkom22.ru

11 мая в 14.00 на малой сцене театра пройдет показ кукольной оперы дебютантов фестиваля – Театрального института Саратовской консерватории им. Л.В. Собинова «Забавная история о короле, бутерброде и королевской корове». В этот же день в 18.30, уже на большой сцене, будет показан спектакль студентов Алтайского института культуры «Светлые души» по мотивам рассказов Василия Шукшина.

Оперетта «Пьеретта и Жако», Новосибирского театрального института,

Фото: muzkom22.ru

12 мая в 14.00 вас ждёт спектакль «Полет» по стихам и песням Владимира Высоцкого студентов Алтайского института культуры. В 18.30 на малой сцене студенты Новосибирского театрального института покажут оперетту «Пьеретта и Жако». Это веселая и трогательная любовная история из французской жизни, замешанная на замечательной музыке Оффенбаха.

Спектакль «Полет», Алтайский институт культуры

Фото: muzkom22.ru

13 мая в 18.30 музыкальную комедию «Мачеха Саманишвили» представят любимцы зрителей прошлого фестиваля студенты Пермского института культуры. Эта история интересна тем, что представляет собой иную интерпретацию недавней премьеры музыкального театра «Невеста из Имеретии».

Музыкальная комедия «Мачеха Саманишвили», Пермский институт культуры

Фото: muzkom22.ru

В последний вечер фестиваля 14 мая в 18.30 студентами Оперной студии Новосибирской консерватории им. М.И. Глинки будет показан спектакль «Сибирь героическая». Он закроет VI фестиваль «ШАГ».

Спектакль «Сибирь героическая», Оперная студия Новосибирской консерватории им. М.И. Глинки

Фото: muzkom22.ru

Билеты на спектакли стоят чисто символически – от 100 до 150 рублей, и они уже есть в продаже на сайте музыкального театра.