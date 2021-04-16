Барнаульцы вновь смогут купить продукцию алтайских производителей

Ярмарки в Барнауле 17 апреля 2021 года будут работать на 7 площадках.
С 10:00 до 14:00 в каждом из районов города предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Барнаула, а также производители из других муниципальных образований Алтайского края представят широкий ассортимент продовольственных товаров, передаёт пресс-служба мэрии. На ярмарке будут продавать мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар, яйцо, фрукты и т. д.
Ярмарочные площадки будут работать по следующим адресам:
Покупателей просят соблюдать масочный режим.
Телефон для справок 37-04-64.