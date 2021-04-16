Горожан «Приглашает музыкальный факультет»

Фото: Концертный зал АГИК

19 апреля на сцене института культуры пройдет юбилейный концерт, посвященный 30-летию образования музыкального факультета.

Готовить специалистов музыкальных направлений в Алтайском государственном институте культуры начали в 1975 году на базе факультета культурно-просветительной работы. Именно там начали свою работу кафедры-оркестрового дирижирования, теории и истории музыки, фортепиано, академического хора. У истоков организации кафедр стояли выдающиеся деятели музыкального искусства: заслуженные деятели искусств РФ Леонид Калинкин и Николай Корниенко, заслуженные артисты РФ Евгений Борисов и Роберт Лесников, член Союза композиторов России Владимир Пешняк и другие. В 1990 голу был образован сначала музыкально-педагогический, а затем – музыкальный факультет. Деканом факультета стала заслуженный работник культуры РФ, доцент Наталья Баскакова, один из ведущих специалистов-музыкантов Алтайского края. С 1997 года факультет возглавляет заслуженный работник культуры РФ, дипломант международных конкурсов и фестивалей, профессор Нина Крючкова.

Фото: Концертный зал АГИК

На главной сценической площадке Алтайского государственного института культуры в праздничный день в программе «Вас приглашает музыкальный факультет» выступят лучшие студенческие творческие коллективы и солисты, ведущие преподаватели музыкального факультета: Оркестр народных инструментов, Академический хор АГИК, исполнители на фортепиано, оркестровых струнных, русских народных инструментах.

Кафедру народного хорового пения представят лауреаты международных и всероссийских конкурсов Русский народный хор АГИК, фольклорный ансамбль «Узорье», ансамбль русской песни «Ладо», ансамбли народной музыки «Новый день». Лауреаты международных и всероссийских конкурсов, доценты кафедры музыкознания и фортепиано фортепианный дуэт Татьяна Серегина и Алена Фатерина в очередной раз продемонстрируют высокое исполнительское мастерство. Программа концерта представлена широкой палитрой произведений зарубежной и отечественной классической, народной музыки и будет интересна все ценителям музыкального искусства. Начало концерта 19 апреля в 18.00. Возрастное ограничение 6+.

По информации пресс-службы АГИК и портала culture 22.