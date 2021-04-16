Ледоход и люди: фоторепортаж «ВБ»

В четверг, 15 апреля, на Оби в районе Барнаула наконец-то начался полноценный ледоход. Посмотреть на проплывающие мимо набережной льдины пришли сотни горожан.

Ледоход на Оби. Фото Ярослава Махначёва.

В четверг начальник отдела гидрологии алтайского ЦГМС Ольга Прахт сообщила: ледоход на Оби в районе Барнаула начался. Правда, днем это все равно еще мало было похоже на то, к чему привыкли барнаульцы. Тем не менее, недостатка в желающих посмотреть на него не было. Это объяснимо: в прошлом году лед пошел в самом начале карантинных ограничений, вызванных пандемией, набережная и Нагорный парк оказались закрыты для посещений. Сейчас же все свободно: смотри хоть с террас, хоть со скамеек, хоть к берегу спускайся, что горожане и делали. Одни активно обновляли коллекцию селфи, выбирая ракурс получше и вид покрасивее, другие задумчиво взирали на реку со смотровых площадок лестницы в Нагорный парк.

Настоящий ледоход с большим количеством проплывающих льдин разных размеров начался поздно вечером в четверг. У барнаульцев есть еще пара дней, чтобы успеть посмотреть на это зрелище.

Добавим, что уровень воды в Оби в районе Барнаула после вскрытия реки вырос на 84 см за сутки и на утро пятницы составил по данным алтайского гидрометеоцентра 331 см над нулем водомерного поста.