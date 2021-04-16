Полюбоваться на «Свет далёких звёзд» зовет зрителей инструментальная капелла «КамерАнс»

Фото: Мастерская «Следы на песке»

Программу с таким поэтическим названием коллектив посвятил Дню космонавтики и юбилею первого полёта человека в космос.

18 апреля в концертном зале в исполнении капеллы прозвучит «Космическая сюита №2» композитора, Валерия Ермошкина. Валерий Ефимович известен барнаульским ценителям, прежде всего, как дирижёр, неоднократно работавший с симфоническим оркестром Государственной филармонии Алтайского края. В этот вечер состоится знакомство с творчеством Ермошкина как композитора. «Космическая сюита №2» в шести частях прозвучит в Барнауле впервые. Названия частей говорят сами за себя: «Млечный путь», « Небесный хоровод», «Солнечные зайчики», «К звёздам”… Самобытная музыка и рисунки на песке мастера песочной анимации Ирины Казанцевой перенесут слушателей в загадочный и манящий мир космоса.

Фото: Мастерская «Следы на песке»

Еще одной страницей музыкального вечера станет знакомство с творчеством французского композитора ХХ века Франсиса Пуленка. В исполнении солистки Музыкального театра Юлии Башкатовой прозвучат два проникновенных романса автора. Солистка капеллы, пианистка Ольга Савина исполнит импровизацию, посвященную Эдит Пиаф. Для поклонников органной музыки прозвучит концерт Пуленка для органа, струнного оркестра и литавр. За органом в этот вечер – Екатерина Цветкова, литавры – Юрий Захаров. Проведет концерт мастер художественного слова Юрий Антипенков.

Сюжеты рисунков Ирины Казанцевой связаны с названием композиций: «Космической сюиты №2». Мы увидим «Утреннюю зарю», «Млечный путь», «Ритмы планеты», «Хоровод созвездий», «Солнечные зайчики» и «К звёздам!».

Начало программы «Свет далёких звёзд» в 17.00. Возрастная категория 6+.