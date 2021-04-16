Рассказываем, как готовятся к паводку в Барнауле

Насколько интенсивное подтопление ожидается в этом году и готов ли город к предстоявшему паводку, рассказал начальник Управления по делам ГОЧС города Барнаула Владимир Драчёв.

В режиме подготовки к паводку в Ленинском районе создан резерв транспортной и землеройной техники. Фото Светланы Гладышевой

– По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первую волну паводка прогнозируют максимальный уровень подъема воды не более 565 см. При таком уровне угроза подтопления присутствует только в Затоне, – говорит Владимир Драчёв. – При самом неблагоприятном варианте развития событий может быть подтоплено 68 приусадебных участков, где проживает 283 человека. Домам ничего не угрожает.

Тем не менее, в городе идет подготовка к встрече большой воды. Создана группировка из 798 человек личного состава, куда также входят федеральные органы МЧС, МВД, здравоохранения, краевых, районных организаций и 395 единиц техники всех видов, в том числе водооткачивающей, пожарной, машин скорой помощи, инженерной техники – самосвалов, бульдозеров для отсыпки низменных мест и других работ.

– При подъеме воды 530-540 мы выставим в Затоне оперативную группу и направим силы и средства спасателей, пожарной части, будем проводить подворовый обход и предупреждать об опасности, оказывать помощь в эвакуации вещей из погребов, – поясняет Владимир Драчёв. – Вряд ли при таком уровне воды потребуется эвакуация, но места для пунктов временного размещения определены.

Также в рамках подготовки к прохождению паводка в Затоне заготовили 3 тыс. кубометров глины и песка для подсыпки низменных мест. Это постоянный неснижаемый запас. Кроме того, более 1800 кубометров грунта подрядчик запланировал отсыпать заранее. Частично это уже сделано. Кроме того, традиционно в поселке будут разложены мостки, по которым можно ходить через подтопленные участки, установлены вешки на подтопленных дорогах.

Второму находящемуся в опасной близости от реки барнаульскому населенному пункту – поселку Ильича – в первую волну паводка ничего не угрожает. Тем не менее здесь, как и в Затоне, заготовили запас продуктов первой необходимости. В двух затонских магазинах есть генераторы для автономной выработки электричества для холодильников – на случай подтопления линий электропередачи. В поселках подсчитали всех людей, которые имеют собственные плавсредства.

Ситуация с паводком находится на постоянном контроле органов ГОЧС. Предусмотрена система оповещения людей на случай подъема воды. В микрорайоне Затон у администрации размещен информационный стенд, где обнлвляется информация о паводке.

13,9 млн рублей выделено на противопаводковые мероприятия в Барнауле.

В этом году внезапно дала о себе знать Пивоварка, которая задолго до вскрытия льда начала выходить из берегов и подбираться к окрестным домам. Возможно, проблема была в намерзании толстого слоя льда в условиях низких температур в декабре – январе, а также в захламлении русла крупногабаритным мусором. Поэтому с начала года администрация Железнодорожного района совместно с ГОЧС организовали работы по пропилке 650 метров льда по руслу реки.

Администрация Центрального района продолжила работы в селе Лебяжьем, где путем подземного прокола установили водоотводную трубу длиной 250 метров. И теперь водосбор с полей в районе Тепличного комбината обеспечен, несколько десятков домов оградили от подтоплений.

В настоящее время в постоянном режиме продолжается откачка грунтовых вод по обращениям граждан на подтопляемых участках в разных частях города. Больше всего обращений поступает из микрорайона Кирова и с ул. Правый Берег Пруда.