Спортивные выходные. Все – на баскетбол

Главным спортивным событием предстоящих выходных станет решающий матч БК «Барнаул».

БК “Барнаул” готовится к финалу. Фото Ярослава Махначёва.

В субботу, 17 апреля, БК «Барнаул» проведет ответный финальный матч Суперлиги-2 российского баскетбольного чемпионата против «Чебоксарских ястребов». В первой игре наша команда уступила 71:81, и теперь, чтобы победить по сумме матчей, в Барнауле надо побеждать с преимуществом минимум в 11 очков. Задача вполне решаемая, особенно при поддержке болельщиков.

Игра пройдет в СК «Победа» (ул.А. Петрова, 146 г), начало в 17.00, вход свободный.

В этот же день и в это же время «Динамо-Барнаул» проведет первый домашний матч весенней части первенства ПФЛ (группа 4). Соперник – нижегородская «Волна». Игра состоится на стадионе «Динамо» (ул. Никитина, 55), начало в 17.00, кассы стадиона откроются в 15.00.

17 и 18 апреля в СК «Темп» пройдут чемпионат и первенство СФО и УФО по восточному боевому единборству в дисциплине «сётокан». В турнире примут участие спортсмены семи регионов – Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Томской, Омской, Иркутской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Каратисты соберутся в СК “Темп”. Фото Ярослава Махначёва.

Начало соревнований с 10.00. 17 апреля до парада-открытия, который состоится в 13.30, пройдут соревнования по ката (демонстрация техники) и кумитэ (поединки) среди мужчин и женщин, а далее состоятся соревнования по ката и кумитэ среди детей 8−13 лет.

18 апреля на татами оспорят награды в личном первенстве по ката и кумитэ спортсмены возрастных категорий 14 лет, 15 лет, 16−17 лет и юниоры 18−20 лет (допускаются спортсмены с 16 лет). После личного первенства начнутся командные соревнования.

Также в рамках большого спортивного мероприятия пройдёт турнир среди детей 8−10 лет «Barnaul open».

И, наконец, в выходные дни в Барнауле пройдут финальные матчи регионального турнира школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». В нынешнем необычном сезоне в турнире участвуют не команды конкретных школ, а школьные сборные муниципалитетов. В спортзале общежития АГАУ (ул. Молодежная, 29а) сыграют восемь лучших юношеских и девичьих команд по итогам отборочных турниров в семи дивизионах. Барнаул на турнире представляют команды Железнодорожного (девушки) и Индустриального (юноши) районов.