Свое 200-летие главный музей на Алтае отметит в обновленном здании

Краеведческому музею планируют придать исторический вид. После реконструкции здания – памятника федерального значения, датированного серединой XIX века, музейные площади существенно увеличатся. Завершить работы планируется в 2023 году.

Главный корпус принимает посетителей до 9 мая, после чего музей закроется на реконструкцию. Фото: Ярослав Махначёв

Новые требования

О расширении площадей главного музея региона заговорили давно. А в 2017 году команда архитекторов, музейщиков и ученых-историков поставила перед собой задачу – не только увеличить музейное пространство, но и модернизировать его, сделать богатейшую коллекцию музея максимально доступной для посетителей, для чего требовалось пересмотреть сам подход к хранению и демонстрации музейных экспонатов.

По словам директора Алтайского государственного краеведческого музея Натальи Вакаловой, главное здание музея, расположенное на ул. Ползунова, 46, нуждается в скорейшей реконструкции. За время его существования принципиально изменились требования, касающиеся противопожарной безопасности, размещения экспозиций и их хранения.

– Напомню, музей является старейшим на Алтае, – пояснила Наталья Владимировна. – В этом здании 1851 года постройки, где прежде располагалась главная химическая лаборатория, он находится с 1913 года. Однако памятником архитектуры, истории и культуры середины XIX века является далеко не весь музей, а только его центральная часть. Дело в том, что к основному зданию не раз пристраивались дополнительные помещения – пристройки из шлакоблоков и силикатного кирпича. Их снесут, а потому фасад здания будет таким, как на старых фотографиях.

Алтайский государственный краеведческий музей – первый музей Сибири, основанный в 1823 году по инициативе начальника округа Колывано-Воскресенских заводов и томского гражданского губернатора Петра Фролова при непосредственном участии врача и исследователя Фридриха Геблера в ознаменование 100-летия начала горнозаводского дела на Алтае.

Без «наростов»

Как пояснил автор проекта, архитектор Евгений Тоскин, сохранится не только главное здание (убрав боковые «наросты», ему планируется придать первоначальный вид), но и задняя двухэтажная пристройка, которая тоже является частью памятника. Однако саму ее планируется существенно расширить и пристроить к ней переход.

– Благодаря всем этим изменениям музейные площади удастся расширить примерно на 800 кв. м, – рассказал Евгений Геннадьевич. – На них можно будет разместить новые залы, а фойе и переходы оформить с учетом современных музейных тенденций. Будет сохранена и деревянная лестница, соединяющая первый и второй этажи, – она тоже является предметом охраны. Чтобы здание отвечало современным противопожарным требованиям, в обновленном музее планируется соорудить еще два эвакуационных выхода. Печные трубы после демонтажа восстановлены не будут, так как не содержатся в перечне охранных объектов.

Планировка музея останется прежней, правда, входную зону, где разместятся кассы, гардероб и подъемник для маломобильных групп населения, перенесут в пристройку. Поэтому летом, когда оставлять одежду под присмотром не требуется, посетители смогут попадать в здание через центральный, то есть привычный вход, а зимой – через боковые двери.

Проект реконструкции Алтайского краеведческого музея. Фото: project-amt.ru

Альтернативные площадки

На масштабную реконструкцию главного музея региона будет выделено 57 млн руб. из краевого бюджета и 200 млн руб. из федерального. Причем к работам планируется приступить уже в мае, как только будет завершен демонтаж экспозиций.

2170 кв. м – размер музейных площадей, которых коснется реконструкция.

У посетителей есть прекрасная возможность побывать в здании на ул. Ползунова, 46, до начала его реконструкции. В связи с этим в музее до 9 мая объявлена акция «Мы закрываемся! Мы меняемся!», в рамках которой здесь увеличили рабочий день с 9.30 до 19.00 (то есть на полтора часа больше обычного) и запустили новый формат экскурсий, объединенных слоганом: «Краеведческий Iʹll be back». В них с непривычной стороны проявят себя практически все сотрудники музея.

– Но это не значит, что после 9 мая богатейшая музейная коллекция будет скрыта от глаз посетителей, – комментирует Наталья Владимировна. – Так, тематические выставки планируется проводить в еще одном здании музея, расположенном на ул. Ползунова, 39, а также в помещении на ул. Интернациональной, 118, ранее принадлежавшем театру кукол «Сказка». Здесь же будут храниться и экспонаты из музейных фондов.

Кроме того, на деньги из краевого бюджета планируют отремонтировать и военно-исторический отдел музея, расположенный на пр. Комсомольском, 73б (на эти цели заложено 90 млн руб.). После того, как ремонтные работы будут завершены, это здание тоже сможет размещать у себя выставки из основного музейного фонда.

Успеть до реконструкции

17 апреля. Взрывная экскурсия «Скифы Forever» от заведующей отделом развития музея Ольги Филипповой (16.00). «Мутная история о родном городе» от заведующей сектором учета музея Натальи Чудилиной (12.00, 14.00).

18 апреля. Гламурная экскурсия «Археология» от хранителя коллекции, научного сотрудника музея Елены Нарудцевой (11.00, 16.00). Авторская экскурсия «Из личной жизни Ползунова» от главного хранителя музея Юлии Абрамовой (14.00).

21 апреля. Серьезная экскурсия «Белое – красное» от заведующей военно-историческим отделом Надежды Ляминой (11.00, 13.00). Кураторская экскурсия «Борщ как причина семейного конфликта» от заместителя директора по научной работе Оксаны Мамонтовой (15.00, 16.00).

22 апреля. Разоблачающая экскурсия «В каждой избушке свои погремушки» от заведующего экспозиционно-выставочным отделом музея Дмитрия Емельянова (15.00, 16.00).