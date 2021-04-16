Убившего мужчину на Потоке в Барнауле взяли под стражу

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

Фото: Инцидент Барнаул

По данным следствия, 12 апреля 2021 года 27-летний подозреваемый в подъезде жилого дома на улице Чудненко в Барнауле познакомился с компанией молодых людей. Они пригласили мужчину пройти в квартиру, где совместно стали распивать спиртное. В ходе общения у подозреваемого и одного из присутствующих возник словесный конфликт, в ходе которого гость разбил стеклянную бутылку и оставшейся ее половиной нанес резаное ранение шеи потерпевшему.

Следователи проводят сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

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