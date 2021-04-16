Уголовное дело возбудили из-за падения дымовой трубы на Барнаульской ТЭЦ-2

На данный момент следователи проводят сбор и закрепление доказательств по уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

Предварительно установлено, что в 2020 году техническое состояние дымовой трубы № 2 и газоходов Барнаульской ТЭЦ-2 проверяли. Руководству предприятия было указано на ограниченную работоспособность трубы 1959 года постройки и на возможность ее дальнейшей эксплуатации только после ремонта. Но должностные лица АО «Барнаульская генерация» мер к восстановлению объекта не предприняли.

В результате, 11 апреля 2021 года произошло повреждение системы топливоподачи и обрушение дымовой трубы. Аварийная ситуация повлекла за собой ограничение подачи теплоснабжения в дома жителей Барнаула, а также социальные учреждения города.

Расследование уголовного дела продолжается, передаёт СУ СКР по Алтайскому краю.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ:

Часть трубы обрушилась на ТЭЦ-2 в Барнауле

В Барнауле ввели режим повышенной готовности из-за обрушения части трубы на ТЭЦ-2

На Барнаульской ТЭЦ-2 включили резервное оборудование

В Барнауле ЧП с трубой ТЭЦ-2 расследует специальная комиссия