«Уходит эпоха»: в Барнауле ликвидируют Общественное движение «Сотвори Себя»

Об этом сообщил на странице в Facebook владелец Борис Князев.

Известно, что Алтайское краевое спортивное общественное движение «Сотвори Себя» просуществовало 27 лет.

По словам Князева, под этим брендом работал частный спортивный магазин, Спорт-Шоп «Сотвори Себя», десять фитнес клубов «Сотвори Себя», руководил которыми Александр Старыгин, и телевизионная передача «Сотвори Себя», которая была в эфире более 15 лет.

Общественное движение «Сотвори Себя» выступало спонсором и соорганизатором в разных видах спорта. За время его существования прошло большое количество соревнований среди детей и взрослых по хоккею, бодибилдингу, силовому троеборью, армрестлингу, сноуборду и вейкборду, кикбоксингу, по художественной гимнастике.

Борис Князев отметил, что идея названия бренда принадлежит Александру Старыгину. Сам же он являлся владельцем, инвестором и основным спонсором бренда и мероприятий.