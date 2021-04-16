В Барнауле оценили, как перезимовали дороги, отремонтированные по нацпроекту

С 12 апреля началось комиссионное обследование состояния дорог, которые приводились в нормативное техническое состояние в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2017 по 2020 год включительно и находятся на гарантии. Первые 22 улицы проинспектировали представители городского комитета по дорожному хозяйству, подрядных компаний, общественности, ГИБДД, депутатского корпуса БГД и регионального исполкома ОНФ.

Эксперты ОНФ и представители общественности высоко оценили работу дорожников. Фото Андрея Чурилова

На гарантии подрядчиков находится 151 участок городских улиц общей протяженностью 222,5 км. Один из объектов – 1,6 км дороги по ул. Понтонный Мост в пос. Ильича, который был капитально отремонтирован в 2020 году. Здесь устроили щебеночно-цементное основание проезжей части, уложили асфальтовое покрытие в два слоя, оформили заездные карманы для общественного транспорта – так центральная улица поселка преобразилась и стала выглядеть как современная магистраль. Приведения в порядок этого объекта ждали не только жители поселка, но и рабочие местного песчаного карьера. Из-за постоянного курсирования большегрузов дорога здесь разбивалась каждую весну, превращаясь в сплошную лужу. Сейчас по улице Понтонный Мост любо-дорого идти и ехать. Обследование улицы показало, что видимых дефектов покрытия нет, а значит свою часть работ дорожники «Алтайдорстроя» минувшим летом выполнили хорошо. При этом члены комиссии обратили внимание на сколы бортового камня на некоторых участках, которые образовались в результате неаккуратного зимнего содержания. Кроме того, депутаты Барнаульской городской Думы Дмитрий Ильиных и Дмитрий Абалымов предложили рассмотреть возможность установки пунктов весового контроля на этой улице, чтобы предотвратить возможные проседания дороги и разрушение покрытия под колесами большегрузов с песком и щебнем.

Объезжая другие отремонтированные улицы, в частности, Карла Маркса, Кирова, Мерзликина, Максима Горького, Папанинцев, эксперты Общероссийского народного фронта отметили, что естественного износа дорожного покрытия на большинстве объектов практически нет, в основном это дефекты, которые появляются из-за просадок инженерных коммуникаций.

– Обследование в соответствии с графиком продлится до конца месяца. В случае выявления дефектов, совершенных подрядчиками, на них будет возложена обязанность по устранению замечаний до 1 июня текущего года. – рассказал Иван Гармат, заместитель председателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. – Ни один метр дороги не останется без внимания.