В этом году в «Библионочи» примут участие 564 библиотеки Алтайского края

В этом году «Библионочь» – ежегодная акция, посвященная чтению, – пройдет в библиотеках Барнаула 23 апреля. В этот день можно стать участником читательского либмоба, литературного квеста, а также побывать в книгохранилище главной библиотеки края. В этом году акция посвящена Году науки и технологий, а также 60-летнему юбилею первого полета человека в космос.

“Библионочь” в Алтайском крае проходит с 2012 года. Фото: akunb.altlib.ru

В краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова для участников акции определили возрастное ограничение «14+», так как мероприятия для более юной аудитории здесь на этот раз не предусмотрены. В этом году «Библионочь» в «Шишковке» пройдет под лозунгом «Очевидное-невероятное!». Благодаря воспитанникам центра «Наследники Ползунова» можно будет стать участниками увлекательных опытов в области химии и физики, а также увидеть квадракоптер-шоу, организованное ребятами из технопарка «Кванториум.22». Здесь можно будет стать свидетелями парада роботов, увидеть чудеса песочной анимации, послушать лекцию искусствоведа Михаила Чурилова на тему космоса в изобразительном искусстве и музыке, послушать винил, пройти космический квест в книгохранилище (регистрация на сайте «Шишковки» обязательна). Как предупреждают в библиотеке, в этот день вход в библиотеку осуществляется только по действующим читательским билетам (если билета нет, то его можно оформить в день акции до 17.00).

В краевой детской библиотеке им. Н.К. Крупской с 18.00 до 20.00 будет проходить интерактивная программа «БиблиоКосмос: туда и обратно», включающая в себя викторины, розыгрыши, игры и выставки книг.

По традиции к «Библионочи» подключились и учреждения Централизованной библиотечной системы Барнаула. Так, сотрудники библиотеки №11 (ул. Октябрят, 29) решили организовать прямо на улицах микрорайона ВРЗ либмоб – своего рода флешмоб, в ходе которого большое внимание уделяется книге.

Библиотека №37 (ул. Шукшина, 29) приглашает принять участие в акции «Звездам навстречу», в ходе которой запланированы интеллектуальная викторина, выставка детского рисунка, а для самых любознательных будет работать космическая лаборатория. В библиотеке №17 (ул. Островского, 31) в «Библионочь» планируется организовать тематические площадки, посвященные чтению и творчеству. Библиосейшн «Волшебная ночь на книжной полке» задумала провести библиотека №22 (ул. Шукшина, 1). Здесь же будет работать книжная выставка «Зовут космические дали» – представленные здесь книги можно будет взять домой.

Библиотека №18 (пр. Калинина, 10) приглашает принять участие в литературном нон-стопе по произведениям Михаила Булгакова, Конан Дойла, братьев Стругацких, Джанни Родари. В рамках литературной композиции, которая пройдет в библиотеке №16 (ул. 9 Мая, 7а), состоится встреча с поэтессой Любовью Власовой, а также концерт авторской песни.

Квест-путешествие «Вдохновение приходит ночью» запланировано в библиотеке №20 (пр. Ленина, 165), здесь проведут путешествие по планетам под девизом «Книга – путь к звездам», а театр кукол покажет для самых маленьких читателей знаменитую сказку «Незнайка на Луне».