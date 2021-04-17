Для чего в Барнауле проводят уроки по одному из самых популярных видов спорта?

Вторую неделю в школы Барнаула приходят биатлонисты. Юные спортсмены и их наставники рассказывают детям о своем виде спорта, причем не в теории, а на практике: демонстрируют элементы тренировочной работы и даже дают пострелять. Этот проект реализует Барнаульская федерация биатлона совместно с Союзом ветеранов биатлона Алтая.

Барнаульских школьников знакомят с биатлоном. Фото Ярослава Махначёва.

Спорт – детям

Первой урок биатлона приняла на прошлой неделе школа № 24, а в минувший четверг спортсменам аплодировали пятиклассники школы № 127. Началось же все еще в феврале, когда в Кургане биатлонисты первыми в стране провели такой урок. Их опыт признали удачным и масштабировали на всю страну. Сейчас в проекте участвуют 30 регионов, в том числе и Алтайский край. Барнаульской федерации биатлона в этом помогает Союз ветеранов биатлона Алтая и «Газпром газораспределение Барнаул». А еще вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов оказал большую помощь Алтайскому краю, на личные средства приобретя для городской федерации 10 винтовок и 20 установок для стрельбы, с которыми сейчас спортсмены и посещают школы.

– Это винтовки Би-1 – пневматические, усовершенствованные именно под детский биатлон, с хорошим прицелом, удобным прикладом. То, что нужно для начала занятий нашим видом спорта, – говорит председатель Барнаульской федерации биатлона Андрей Угаров.

Вообще прикольно

Школа № 127 известна своими спортивными успехами. Например, в спортзале вместо одной из стен – настоящий скалодром. В этой школе учатся воспитанники федерации биатлона Барнаула Андрей Панкратов и Софья Савенкова.

У пятиклассников в этот день были веселые старты, так что биатлонный урок идеально вписался в их формат.

– В биатлоне важно не только быстро бегать на лыжах, но и хорошо стрелять, так что этому компоненту уделяем большое внимание, – рассказывает детям Андрей Угаров. – Перед каждой тренировкой спортсмены проводят пристрелку, сейчас мы это продемонстрируем.

Несколько юных биатлонистов прямо в зале, расположившись на коврике, сделали несколько пристрелочных выстрелов из пневматики. Школьники тут же с разрешения тренеров принялись изучать мишени под комментарии Угарова:

– Вот тут надо было повыше брать. А здесь неплохо все идет, кучно, – объясняет он детям.

Самым смелым дали самим почувствовать себя биатлонистами, объяснив, как пользоваться винтовкой и разрешив опробовать ее в деле.

– Вообще прикольно, – улыбается пятиклассник Аркадий Толкачёв.

– Мне тоже понравилось, – соглашается его друг Матвей. – Я вообще уже стрелял, только из другого оружия.

– Я сначала не понял, как целиться, – снова берет слово Аркадий. – Потом один глаз закрыл, понял, что нужно выбрать момент, когда черный кружок на мишени попадет в прицел. И все пять выбил! Я вообще дзюдо занимаюсь, но биатлон тоже круто.

Фото Ярослава Махначёва.

Заинтересовать и мотивировать

Андрей Угаров с детьми солидарен – биатлон нравится многим, но вот большим количеством занимающихся городская федерация похвастаться не может. Во-первых, в Барнауле нет спортшколы по биатлону, так что федерация развивает стрельбу на лыжах своими силами. Во-вторых, многим кажется, что это дорогое удовольствие.

– Если мы говорим о профессиональном уровне и боевом оружии, то соглашусь, это затратно. Но начальный уровень могут позволить себе все. Любой школе по карману и такие винтовки, и установки. Потому мы и ездим по школам, чтобы показать – это доступно. Кроме того, надеемся, что дети заинтересуются тем, что увидят на таких биатлонных уроках и придут к нам заниматься, – говорит Андрей Угаров.

60 спортсменов тренируются в Барнаульской федерации биатлона. В минувшем сезоне воспитанник федерации Павел Волков стал победителем первенства России, выполнив норматив кандидата в мастера спорта.

Кстати, две винтовки и две установки для стрельбы, из старого арсенала Барнаульской федерации биатлона, после урока остались в школе – их безвозмездно передали учебному заведению, чтобы у детей была возможность продолжить тренировки. На следующей неделе биатлонную эстафету примет школа № 55.

Ну а в июне Барнаульская федерация биатлона уже отправится в школы районов края. В этом году городские биатлонисты стали победителями президентского гранта, получив 1,4 миллиона рублей на покупку современного стрелкового инвентаря.

– Закупим 18 газобаллонных винтовок «Пионер», это уже почти профессиональное оружие, позволяющие детям плавно переходить с пневматического на боевое. С этими винтовками мы будем проводить такие же уроки биатлона, но уже в районных школах, – рассказал Андрей Угаров.