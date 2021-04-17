Красота по-собачьи: в Барнауле прошла Всероссийская выставка собак

Сегодня, 17 апреля, в Барнауле прошла Всероссийская выставка собак всех пород ранга САС ЧРКФ «Азия – 2021». Организатором мероприятия выступила «Сибирская федерация любительского собаководства».

Фото: Михаил Полубедов

Сегодня около ДК «Сибэнергомаш» было многолюдно. Среди суеты и волнения людей с поводками и расческами в руках, мелькали пушистые и не очень хвосты. Куда не глянь – везде собаки, разных пород и размеров. Одни мирно зевали, пригревшись на солнце, другие с неподдельным любопытством обнюхивали всё, что передвигалось мимо них, третьи – вальяжно вышагивали рядом со своим человеком, всем своим видом показывая, кто здесь самый красивый и «хороший мальчик».

Всероссийская выставка собак всех пород ранга САС ЧРКФ «Азия – 2021» – одна из крупнейших выставок сибирского региона. Всего 315 участников – представителей 80 разных пород предстали перед судьями в борьбе за титул «Кандидат в чемпионы России» и «Чемпион Российской кинологической федерации». Босерон, бордер колли, итальянский кане корсо, тибетский мастиф, немецкий дратхаар, тайский риджбек, бишон фризе, малый брабансон, цвергшнауцер и цвергпинчер – неосведомленный человек даже не подозревал о существование таких пород, зато эксперты легко ориентируются в каждой из них. Они оценивают четвероногих согласно выставочным классам, определяя соответствие собак стандарту породы – окрас, внешний вид, характер и даже поведение и движения. В каждой породе выбирают победителей нескольких номинаций: «Лучший представитель породы», «Лучший щенок», «Лучший беби», «Лучший юниор» и множество других специальных званий. За внешней для наблюдателя простотой и легкостью мероприятия стоят серьезные оценки, влияющие на будущее породистого друга: от дисквалификации с выставки до получения допуска на разведение породы. Опытные собаководы знают, что перспективное и дорогостоящее потомство могут дать только титулованные родители.

– В Барнауле такие выставки проходят 5 – 6 раз в год. Наш клуб проводит две из них уже более 15 лет. Весной мы организуем «Азия» и «Азия – осень» в сентябре, – рассказала председатель правления Сибирской Федерации любительского собаководства Людмила Зубкова. – Также от имени федерации благодарим наших судей – экспертов по всем породам Алексея Белкина, прибывшего из Нижнего Новгорода и Ольгу Гринь из Казани.

Если вы не смогли посетить дог-шоу всероссийского масштаба в городе Барнауле, предлагаем вашему вниманию небольшую фотоподборку нашего фотокорреспондента Михаила Полубедова.