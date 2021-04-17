Рассказываем, где в Барнауле работают ярмарки

Сегодня, 17 апреля 2021 года, с 10:00 до 14:00 будет действовать 7 площадок.

Фото: pixabay.com

В каждом из районов Барнаула предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Барнаула, а также производители из других муниципальных образований Алтайского края представят широкий ассортимент продовольственных товаров, передаёт пресс-служба мэрии. На ярмарке будут продавать мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар, яйцо, фрукты и т. д.

Ярмарочные площадки будут работать по следующим адресам:

Железнодорожный район — пр-кт Ленина, 71; пр-кт Красноармейский, 131;

Индустриальный район — ул. 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район — пл. Народная;

Октябрьский район — пр-кт Ленина, 152;

Центральный район — пр-кт Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.

Покупателей просят соблюдать масочный режим.

Телефон для справок 37-04-64.