В барнаульских школах появятся объекты, которые проектировали учащиеся

Завершился второй региональный конкурс «Я считаю», организованный краевыми министерствами финансов и образования и науки. В сравнении с прошлым годом количество поданных заявок возросло втрое, а объем финансирования из краевого бюджета – до 20 млн руб.

Коллаж: Александр Ермолович

Конкурс школьных проектов «Я считаю» предполагает, что их авторами будут ни родители, ни классные руководители, ни администрация школы, а сами дети – учащиеся 9-11 классов, а также восьмиклассники малокомплектных общеобразовательных организаций Алтайского края. Предварительно они обсуждают идеи и сразу несколько предложений выносят на общешкольное голосование. То, что набирает больше всего голосов, дорабатывается совместно с педагогами, отправляется на заключительный этап и претендует на получение гранта.

– Среди наиболее популярных можно выделить проекты по обустройству школьных стадионов и хоккейных площадок, гардеробов, рекреационных зон, актовых залов, – рассказывает директор Алтайского института развития образования им. А.М. Топорова Марина Дюбенкова. – Старшеклассники также выбирали на голосовании проекты, связанные с созданием в образовательных организациях школьных музеев, медиацентров, пожарно-спасательного отряда, швейной мастерской и других.

– Раньше от каждого муниципального образования принималось только по одному проекту, – подчеркивает сопредседатель конкурсной комиссии, заместитель министра финансов Алтайского края Сергей Курносов. – Мы переживали, что города могут вытеснить сельские школы. Сегодня статистика показывает, что такого не произошло и что это правильный шаг к развитию нашего проекта, который дает больше возможностей школьникам самим предлагать и самим реализовывать идеи, которые они защищают.

83 проекта претендовали на победу в конкурсе «Я считаю». 15 из 18 барнаульских участников получат средства на реализацию задуманного. Максимальный размер гранта – 350 тыс. руб.

Год перемен

Максимальное количество баллов набрали Контошинская средняя школа Косихинского района с проектом многофункциональной хоккейной коробки – игровой площадки с обустройством ограждения и барнаульская школа № 107.

– На обсуждение у нас вынесли несколько интересных проектов, но, пожалуй, самым желанным оказалось строительство уличной спортивной площадки, – признается директор школы № 107 Галина Малько. – Особенно в реализации этой задумки были заинтересованы учащиеся старших классов, мне кажется, они это видели во сне.

На момент разговора Галина Николаевна еще не сообщила ученикам радостную новость – успела поделиться лишь с коллегами в общем чате, они приняли ее с восторженными возгласами. Внешний вид будущей площадки они уже видели на эскизах.

– За время подготовки к конкурсу ребята освоили новые сервисы, где смогли создать проект в новом современном формате: не с помощью стандартных компьютерных программ, а посредством интернет-сервисов. В результате мы увидели модель площадки в формате 3D, – поясняет Галина Малько. – Предварительно связались с компаниями, которые смогут профессионально реализовать наш проект. Его стоимость оказалось несколько выше суммы гранта – необходимо сделать покрытие и установить около десяти тренажеров. Сначала хотели уменьшить количество объектов, но дети очень просили оставить все. Тогда начали работать со спонсорами.

Кстати, этот учебный год для школы № 107 – трансформационный: сделали капитальный ремонт в спортзале, поменяли часть окон и двери, приобрели новую мебель и современное оборудование в столовую. И это еще не все перемены. Впереди строительство спортивной площадки, ее планируют открыть к новому учебному году, замена оставшихся окон и школьного ограждения.

Новая жизнь

В школе № 48 имени Героя Советского Союза Нестора Козина мечтают о многом. Например, о создании собственного радиоузла. Но будут заниматься преобразованием школьного музея в центр научного волонтерства и социальных инноваций, именно этот проект стал победителем конкурса «Я считаю».

– Наш музей был основан сразу после открытия школы ее первым руководителем Константином Сергеевичем Глотовым, – говорит нынешний директор Екатерина Шершнева. – Эта локация всегда была востребована. Поисковая деятельность позволила собрать богатый материал, который всегда использовался и продолжает использоваться во время занятий, воспитательных мероприятий и в исследовательской деятельности наших педагогов и учащихся.

К примеру, школьный фильм о Несторе Козине стал победителем международного конкурса «Герои и победы в русском искусстве», организованного Русским музеем. Кроме того, дети создали видеоленту воспоминаний ветеранов, проживающих в интернате в Барнауле, у которых не осталось родственников. Она пополнила музейную копилку.

– Меняются времена, должен измениться и статус музея, – считает Екатерина Тимофеевна. – К 70-летию Победы мы сделали там большой ремонт, за что отдельная благодарность городскому комитету по образованию, он приобрел современный вид и готов принять новый статус. На средства гранта, а также с помощью наших друзей-партнеров, мы планируем приобрести интерактивные стол и панель для музея.

Екатерина Шершнева:

«Участие в конкурсе дало старшеклассникам возможность увидеть точки роста школы, ее проблемы, почувствовать, что ни директор, ни педагоги, а именно они могут их решить. Сами. Такие вещи окрыляют».

Еще одна мечта сотрудников школы № 48 – создать на базе кабинета технологии для мальчиков технологический центр.

– У нас частный сектор, много пожилых людей, – поясняет Екатерина Шершнева. – Идея в том, чтобы производить мелкий ремонт, который был бы детям под силу. Например, поправить заборчик или починить двери. Жители бы оставляли заявки, а ребята их отрабатывали. Это волонтерство, хорошее, правильное дело, с одной стороны, а с другой – применение навыков на практике. Думаю, в будущем мы и эту идею воплотим.