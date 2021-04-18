БК «Барнаул» – победитель Суперлиги-2

Барнаульские баскетболисты в ответном финальном матче Суперлиги-2 российского баскетбольного чемпионата уверенно обыграли дома «Чебоксарских ястребов» – 91:71 и стали победителями турнира

БК “Барнаул” – победитель Суперлиги 2. Фото Дмитрия Евполова

В первом финальном поединке в Чебоксарах барнаульцы уступили – 71:81. Чтобы стать победителем по сумме двух матчей, дома «Барнаулу» надо было побеждать с разницей минимум в 11 очков, и наша команда уверенно справилась с задачей. Если в первой половине встречи на площадке была равная игра, то с начала третьей четверти «Барнаул» начал уходить в отрыв, а в четвертой окончательно добил соперника. Героем встречи стал Данил Синегубов, набравший 35 очков.

Барнаульские баскетболисты впервые в своей истории стали обладателем трофея. Ранее министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев заявлял, что в случае победы в турнире в следующем сезоне БК «Барнаул» может перейти в Суперлигу-1 и обещал увеличение бюджета клуба.