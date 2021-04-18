Что обсуждают на Днях молодежной науки в Барнаульском юридическом институте

Дни молодежной науки состоялись в Барнаульском юридическом институте МВД России. Ключевым событием стала Всероссийская (с международным участием) научная конференция курсантов, слушателей и студентов «Проблемы совершенствования российского законодательства».

Фото пресс-службы БЮИ МВД России

Формат объединяет

Принимая участие в открытии конференции, председатель комитета по делам молодежи администрации Барнаула Владимир Гудков отметил:

– Апрель для всего научного сообщества Российской Федерации, Алтайского края и его столицы начинается с Дней молодежной науки. Очень приятно, что постоянными партнерами администрации Барнаула в рамках реализации молодежной политики в ее научном потенциале всегда являлся Барнаульский юридический институт, мы дорожим этим. Наука – это постоянный поиск истины. Но истина рождается только там, где есть диалог. Поэтому желаю участникам конференции конструктивного диалога.

Научный диалог проходит в своеобразном формате: так, на пленарном заседании присутствуют только докладчики и модераторы, причем часть ученых – участники из других городов – выступают по видеосвязи. Зрители тоже могут смотреть трансляцию научного события. Работа всех тематических секций проходит с учетом санитарных требований: очно в аудиториях присутствует не более 10 докладчиков, остальные подключаются онлайн.

В институте обращают внимание, что за счет такого формата стало удобнее вовлекать в научные события коллег из других регионов и даже стран. Поэтому конференция объединила молодых ученых из Барнаула, Омска, Новосибирска, Иркутска, Хабаровска, Екатеринбурга, Воронежа, Калининграда, Москвы, Могилёва, Красноярска, Уфы, Костаная, Симферополя.

Дни молодежной науки длятся почти всю рабочую неделю – помимо крупной конференции, в БЮИ проходят всероссийские конкурсы, викторины и олимпиады, в том числе викторина «Следственная группа, на выезд!», олимпиада по гражданскому праву и гражданскому процессу, викторина по истории российской полиции.

Для города и для страны

Более 300 докладов от участников из 14 городов России и стран СНГ было представлено на конференции.

От актуальных проблем расследования преступлений до истории государства и права – различные аспекты совершенствования законодательства студенты и курсанты обсудили на 29 тематических секциях.

В ходе пленарного заседания курсантка 4-го курса БЮИ МВД России Виктория Ушакова рассказала о взаимосвязи миграционных процессов и экстремистских проявлений.

– Каждый год фиксируется рост числа преступлений и правонарушений экстремистской направленности, одной из причин которого называют увеличение миграционных потоков. Миграционный прирост населения в среднем составляет 700 человек в день. Сами по себе миграционные процессы не несут негативных последствий, – уверена исследовательница. – Но если включаются экстремистские проявления, то возникает угроза обществу и всему государству в целом. К тому же формируется негативное отношение коренного населения к мигрантам.

Кстати, в эти же дни в алтайских вузах провели дискуссии о профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде. Сотрудники городского комитета по делам молодежи и Управления ФСБ России по Алтайскому краю встретились со студентами на дискуссионных площадках в техническом университете и в институте культуры. Участники встречи поговорили о необходимости сознательного и вдумчивого подхода к вопросам межнационального и межрасового взаимодействия.

Как совершенствуется суд присяжных в российском уголовном процессе, изучила Мария Мялицына из Омской академии МВД России. Плюсы и минусы этого института судебной системы молодая ученая рассмотрела с учетом российского и зарубежного опыта.

– Совсем недавно данный институт находился в глубоком кризисе, что побудило к началу его реформирования, – отмечает Мария Мялицына. – На сегодняшний день политика законодателя направлена на использование англосаксонской модели суда присяжных. Об этом свидетельствуют изменения, которые были внесены в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в 2018 году. В частности, была расширена компетенция суда присяжных, а также суды присяжных появились на уровне районных судов.

Алёна Лихова, курсантка 3-го курса БЮИ МВД России, исследовала публичные слушания и общественные обсуждения как формы общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления.

– Публичные слушания и общественные обсуждения являются одновременно и формой участия населения в осуществлении местного самоуправления, и формой общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления, – отмечает курсантка. – Закрепленная на федеральном уровне возможность выбирать муниципальному образованию проведение публичных слушаний или общественных обсуждений является целесообразной, так как позволяет учитывать особенности того или иного муниципального образования. Аргументом в пользу общественных обсуждений является сложившаяся в настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка, в которой проведение диалога на интернет-площадках исключает массовое скопление населения.

Рассмотрев опыт разных регионов, курсантка БЮИ заметила, что публичные слушания менее подходят для крупных городов.

– Публичные слушания – это личный контакт участников с властями, а общественные обсуждения – форма заочного участия граждан в принятии решений, что позволяет более подробно и качественно изучить материалы и мнения населения, – объясняет Алёна Лихова. – Участники обсуждений могут ознакомиться с предложениями на официальном сайте Барнаула и отправить свои отзывы по электронной или обычной почте.

Идеи, изложенные на пленарном заседании, получили развернутое обсуждение в секционной части конференции.