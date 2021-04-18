ТОП – 7 интересных фактов о Ледовом побоище

Сегодня, 18 апреля, в нашей стране отмечается День воинской славы России – День победы русских воинов князя Александра Невского в 1942 году над немецкими рыцарями на Чудском озере. «Вечерний Барнаул» представляет ТОП-7 интересных фактов о Ледовом побоище.

Ледовое побоище

Фото: multiurok.ru

В истории нашей страны немало сражений по попытке ее завоевания. О знаменитой битве на льду Чудского озера написано множество статей, книг, исследований. Однако, оставаясь одним из самых узнаваемых маркеров русской средневековой истории, это событие изобилует белыми пятнами и загадочными сведениями. «Вечерний Барнаул» представляет ТОП-7 интересных фактов о Ледовом побоище.

1. День воинской славы России отмечается 18 апреля. Но произошло оно ранним утром 5 апреля. Это издержки перевода дат. Логично отмечать этот праздник 12 апреля, но сложная система подсчетов основывалась на следующих показателях: разница между старым (Юлианским) и новым (Григорианским) стилями в датах XIII века составляла 7 дней, а 13 дней — прибавились в датах XX — XXI веков.

2. На Руси в XIII веке существовало около двадцати княжеств, но лишь два из приняли участие в сражении. Так, русская армия, участвовавшая в великой исторической битве, состояла всего из воинских дружин двух городов – Великого Новгорода и Владимиро-суздальского княжества.

3. Русские воины сражались и на стороне Ливонского ордена. Это была дружина псковского князя Ярослава Владимировича, который поддержал захватчиков преследуя собственные интересы. Кстати, спустя несколько лет после этой битвы он порвал с прежними союзниками и примирился с Александром Невским.

4. Участвовавшие в Ледовом побоище, Ливонские рыцари, вопреки расхожему мнению, не были немцами. Рыцари ордена вообще не были представителями конкретной страны. Ливонский орден представлял собой собрание дворян, объединённых католической религией. Поэтому в его рядах сражались воины из разных стран Европы.

5. Битва на Чудском озере была лишь одним из множества сражений между Русским государством и Ливонским орденом. Орден не распался даже после поражения в ходе Ледового побоища. Окончательно он был повержен спустя столетия Иваном Грозным.

6. Александр Невский получил знаменитое прозвище после битва на реке Неве, которая состоялась за два года до Ледового побоища.

7. Александру Невскому, возглавлявшему русские войска в ходе Ледового побоища, едва исполнился 21 год.