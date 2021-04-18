В Барнауле высадят больше 1 200 деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне

Горожане примут участие в Международной акции «Сад памяти».

Фото: pixabay.com

Больше 1200 яблонь, рябин, берез, лип, калин, ясень, тополей, хвойных деревьев (ель, лиственница, пихта) и кустарников (сирень, пузыреплодник, барбарис, спирея, хоста) высадят в Барнауле в 2021 году в рамках акции.

Участие в акции примут городские службы, коммерческие организации, территориальные общественные самоуправления, образовательные учреждения, жители города.

В пресс-службе мэрии отметили, что к участию в проекте могут присоединиться все желающие. Достаточно зайти на сайт садпамяти2021.рф, выбрать свой регион, кликнуть на ближайшую точку высадки и узнать дату, время и контакты для связи. Необходимый инвентарь предоставят организаторы, желательно принести с собой рабочие перчатки.