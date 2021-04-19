Тренинг для родителей «Поздравляю, у вас будет подросток!» пройдёт в «Шишковке»

24 апреля 2021 года в 11:00 в Алтайскую краевую библиотеку им. Шишкова приглашают родителей будущих и нынешних подростков.

Ольга Згордан

Фото: magis-business.ru

Не каждый родитель может пережить, когда вместо чудесного пухлого карапуза, который радует всю семью, в доме появляется малознакомый человечище, говорящий ломким басом, отращивающий бороду и синие волосы, или чудесная фея, требующая срочно замок на дверь в свою комнату, кучу денег на одежду и тату в подарок на 13 лет. Психолог, профориентолог, тьютор, тренер по развитию гибких навыков Ольга Згордан убедит вас, что это – нормально. Она расскажет, как понять и принять этого совершенно нового в семье человека, как выстраивать с ним отношения без родительского выгорания, погибших нервных клеток, и с соблюдением личных границ.

Тренинг «Поздравляю, у вас будет подросток!» не предназначен для детей: он ориентирован исключительно на родителей! Вход свободный. Длительность встречи – около 2 часов.