Барнаульцам напомнили о штрафах за отсутствие масок

Сотрудники Роспотребнадзора вместе с правоохранителями провели рейды по соблюдению масочного режима в городском транспорте.

16 апреля 2021 года в Барнауле работали сразу две группы из сотрудников Управления и Госавтоинспекции Барнаула.

По результатам рейда за полное отсутствие маски сегодня составлено 4 протокола на водителей автобусных маршрутов № 29, 144, 60, 73. Двое из них оказались повторными нарушителями. Меру воздействия определит суд.

Рейды по соблюдению масочного режима на городском транспорте будут продолжены.

Часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенном в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих; либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина);

либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий,

влечет наложение административного штрафа: