Барнаульцы рассказали о последствиях непогоды

По их словам, пострадавших людей нет.

Фото: Инцидент Барнаул

Однако из-за сильного ветра 19 апреля 2021 года в Барнауле страдают машины и ограждения.

По словам очевидцев, которые рассказали о последствиях непогоды в паблике «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте», сегодня утром ветром повалило забор на стройке «Невский квартал».

«Автовладельцам на заметку. К счастью ни один автомобиль не пострадал», — предупредили жителей Барнаула пользователи соцсетей.

Они также утверждают, что из-за сильных порывов ветра на Павловском тракте мусорный бак врезался в автомобиль.

Фото: Инцидент Барнаул

Напомним, ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупредило, что утром 19 апреля ожидается усиление ветра до 22 м/с. На большей части территории края небольшие, по востоку, умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах появление временного снежного покрова. На дорогах местами гололедица. Ожидается похолодание.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций.

Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под постоянным контролем.

При сильном ветре на улицу лишний раз лучше не выходить без особой необходимости. Находясь дома, закройте окна. Не забудьте закрыть окна на балконе. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Старайтесь просматривать прогнозы погоды заранее, обращайте внимание на предупреждения о непогоде!

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101. Будьте осторожны!