Парковку запретили на одной из улиц Барнаула

Дорожные знаки установят сегодня, 19 апреля 2021 года.

Фото: potokmedia.ru

В пресс-службе мэрии сообщили, что в Барнауле на улице Кирова в районе пересечения с улицей М.Горького запретят остановку и стоянку транспортных средств. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения и общественного порядка.

Напомним, что 15 апреля также установили запрещающие остановку и стоянку знаки на ул. Солнечная Поляна, на подходе к пересечению с Павловским трактом при движении от ул. Взлетной. А 5 апреля запретили парковку на улице Песчаной в районе домов № 69 и № 71 по проспекту Красноармейскому в ночное время.

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к вводимым ограничениям, и соблюдать требования дорожных знаков.