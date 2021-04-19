Платформа для поэтов: проект “Твой почерк” стартует в Барнауле

На базе «Крепостного театра» стартует поэтический проект «Твой почерк», включающий в себя не только тренинги от профессионалов, но и выступления молодых литераторов на различных площадках города – от театров и кафе до заброшенных зданий.

По словам организаторов, этот проект – своего рода платформа для людей, желающих творчески самовыражаться. К примеру, как начинающих, так и опытных поэтов здесь обучат актерскому мастерству и сценической речи, научат подавать себя со сцены, превращать свои выступления в яркое сценическое действо. В рамках проекта будет отобрано 40 человек, из которых будут сформированы четыре команды (у каждой из них будет по два куратора). В течение месяца ребята будут заниматься, учиться выступать. А продемонстрировать полученные навыки они смогут в рамках отборочных туров и в финале, до которого дойдут 10 человек. Они-то и представят свои стихи в формате общего спектакля.

Отбор участников проекта пройдет 24 апреля в рамках кастинга, который состоится в «Крепостном театре» (ул. Кирова, 51а) в 12.00. Заявки принимаются до 23 апреля по номеру WhatsApp 8-909-502-57-25. Здесь нужно выложить видео со стихотворением длительностью 2-5 минут.