Почётной грамотой Президента РФ удостоена барнаульская учительница за работу с детьми в период эпидемии коронавируса

Ольге Тользак, педагогу барнаульской школы № 53, было предопределено стать географом. Ее мама преподавала этот предмет, следила за литературными новинками и регулярно пополняла ими домашнюю библиотеку. Ольга Викторовна действительно находится на своем месте – не случайно в скором времени педагогу вручат Почетную грамоту Президента РФ, соответствующее постановление подписано в первых числах апреля.

Ольга Тользак. Фото: Юлия Неволина

Соответствовать времени

Почетная грамота Президента РФ – не просто очередная награда, она вручена за большой вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в период эпидемии коронавирусной инфекции.

– География – предмет не основной, но у нас свои особенности. В отличие, например, от учителей литературы, вы ведем не параллели, а все классы, с пятого по одиннадцатый, – поясняет Ольга Викторовна. – Когда в прошлом марте началось дистанционное обучение, на меня сразу подключилось 360 детей. Главное тогда было не упустить учебный процесс в принципе, поэтому мы готовы были работать через любые каналы: сообщения, мессенджеры, социальные сети, электронную почту, даже тетради с выполненными заданиями принимали в специальные лотки на вахте. Конечно, растерянность присутствовала. Представьте, шестые классы, это 70 человек, разом прислали мне в WhatsApp контурные карты.

Скоро стало понятно, что в таком формате проверять выполненные задания не получится и нужно искать новые подходы. Этот процесс помогла упорядочить администрация школы. Кроме того, педагог понимала, что нагрузка выросла не только у учителей, но и у школьников – фактически каждый из них перешел на индивидуальный формат очень интенсивной работы.

– Я во все времена ставила и ставлю ребенка на первый план. Моя позиция не зависит от политических реформ, курса доллара или погоды – ни от чего, – подчеркивает Ольга Викторовна. – Когда поняла, что математики зададут им семь номеров, руссковеды три упражнения, да еще и я параграф, решила, что систему преподавания надо оптимизировать. Надо выдать ребенку образовательный минимум, при этом максимально упростив его путь к знаниям. И тогда я сделала, как предлагали классики – опустилась на уровень детей и перешла на работу во «ВКонтакте». Оказалось, очень удобный образовательный ресурс. Безусловно, он пришел в помощь основным образовательным платформам Moodle, Skaystart и Учи.ру.

Во-первых, он не капризный – принимает файлы практически всех форматов. Во-вторых, дети там как рыба в воде, им комфортно, и это педагогу особенно нравится.

– Мы сразу получили другие результаты, – делится наблюдениями Ольга Тользак. – Постепенно, чтобы проконтролировать усвоение знаний и в то же время не перегружать себя проверкой с монитора (ведь практически круглосуточно приходилось находиться на связи), стала обращаться к различным интернет-платформам. В очередной раз убедилась, что учителем должен быть человек, способный обучаться в течение всей жизни, он должен соответствовать своему времени.

Ольга Тользак:

«Пандемия и дистанционное обучение преподали нам, педагогам, хороший урок – мы выросли, посмотрели на себя с критической точки зрения, увидели, чего нам не хватает. Показали, что мир очень изменчив, и учитель всегда должен идти в ногу с детьми, в ногу со временем».

В ритме жизни

Ольга Тользак не только географ, она еще и классный руководитель – все 30 лет педагогической жизни у нее были свои ребята.

– Но я им никогда не была второй мамой, и не стараюсь ею быть. Это подмена понятий, – считает Ольга Викторовна. – Но при этом хочу, чтобы дети моего класса были счастливыми. Наше взаимодействие не ограничивается классным часом, мы постоянно общаемся, ежедневно, это время у меня не нормировано. Детям важно чувствовать, что они нужны. Однако мой класс знает, что в девять часов вечера меня тревожить нельзя, я – жаворонок. Выходные – время для семьи, в эти дни можно обращаться лишь с крайне важными вопросами. Личные границы у меня строго выстроены.

Так Ольгу Викторовну когда-то наставляли родители (кстати, ее папа тоже был учителем – преподавал физкультуру): режим дня нужно четко планировать, трудиться профессионально, с душой, но на работе не сгорать, выделять время на полноценный отдых, на книгу, кино или общение с друзьями. И теперь географ не живет одной школой – старается сбалансировать все сферы.

– Этому пришлось учиться, – вспоминает собеседница. – Мама дала мне этот совет, когда я уже была в профессии – за год экстерном окончив барнаульское педучилище (попала в экспериментальную группу), уже в 18 лет пошла работать в школу пионервожатой, а через год у меня появился мой первый пятый класс. Да, они были младше меня всего на шесть лет и сейчас стали взрослыми семейными людьми, мы до сих пор время от времени встречаемся.

Первые девять лет Ольга Викторовна вела начальные классы, а потом, окончив Горно-Алтайский университет, стала преподавать географию. Вместе с учениками неоднократно отправлялась в поездки. Так, в допандемийное лето удалось побывать на летней школе в Солонешенском районе. Все пять дней пребывания там были учебными, с лекциями и ведением полевых дневников, а вечера традиционно-лагерными – с костром и песнями под гитару.