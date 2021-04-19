Прокуратура проводит проверку после падения зеркала в лифте барнаульском многоэтажки

Информация о падении зеркала в лифте в доме по адресу: проезд Северный-Власихинский, 92 в Барнауле распространилась в СМИ 16 апреля 2021 года.

Фото: barnaul.insta

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что девочка находилась в лифте, а после её выхода на пол упало зеркало. Оно разбилось и едва не задело девочку. Согласно данным на видео, это произошло вчера, 15 апреля 2021 года, в 20:13.

Девочка успела быстро выйти, она не пострадала.

Теперь прокуратура проводит проверку, в рамках которой будет оценена деятельность обслуживающей организации лифтового хозяйства. Проведение проверки продолжается.