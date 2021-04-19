В Алтайском крае погибли две девушки в результате ДТП

Парня, который по предварительным данным был за рулём, госпитализировали в больницу.

Фото: Инцидент Барнаул

ДТП произошло 17 апреля 2021 года в 23:10 в Яровом на трассе «Яровое–Райгород». Тогда Lada Kalina съехала в кювет и перевернулась.

В результате происшествия, пассажиры автомобиля — две девушки 2003 года рождения, скончались не месте до приезда скорой медицинской помощи.

Молодой человек 2002 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение Ярового.

Полицейские установили, что водитель не имел права управления транспортными средствами.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передаёт ГУ МВД России по Алтайскому краю.